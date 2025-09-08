IMD Weather Alert: रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब पसीना निकालेगी उमस! फिर अचानक होगा बारिश का कमबैक! जानें मौसम अलर्ट

IMD Weather Alert on Rain Updates: दिल्ली-एनसीआर में पिछले 4 दिनों से कोई खास बारिश देखने को नहीं मिली है. हालांकि आसमान में बादल बने हुए हैं लेकिन तेज बरसात देखने को नहीं मिल रही है. सोमवार को तो तेज धूप और उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए. मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है. बादलों की छटा दिखती रहेगी लेकिन बारिश बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी. कुछ जगहों पर हल्की-फुल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं.

मानसून की मुख्य ट्रिगर लाइन दिल्ली से दूर

बताते चलें कि दिल्ली में मॉनसूनी बरसात की मुख्य वजह मौसमी मॉनसून ट्रफ होता है. अब यह ट्रफ दिल्ली से दूर हो गया है. हालांकि 11 और 12 सितंबर को इसके दिल्ली के करीब आने की संभावना है. फिर भी यह दिल्ली-एनसीआर कुछ दूर ही रहेगा. इसके चलते इस सप्ताह खास बारिश होने की संभावना नहीं है.

इस हफ्ते निकलने वाला है लोगों का पसीना

प्राइवेट मौसम वेबसाइट स्काईमेट वेदर के मुताबिक, बारिश न होने की वजह से इस हफ्ते लोगों का जमकर पसीना निकलने वाला है. इस हफ्ते उमस बनी रहेगी और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. गर्मी और उमस का मेल लोगों को बेहद चिपचिपा और असहज मौसम देगा. यदि कुछ राहत मिली भी तो वह बहुत मामूली होगी और आराम की स्थिति नहीं बना पाएगी.

वीकेंड पर लोगों को मिल सकती है राहत

मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले वीकेंड पर सुहावने मौसम की उम्मीद जताई है. उनका अनुमान है कि आने वाला सप्ताहांत कुछ राहत भरा हो सकता है. इस दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं. इससे गर्मी में कमी आएगी और तापमान थोड़ा कम हो जाएगा. हालांकिबेहतर और लगातार बारिश की संभावना अगले हफ्ते से ही बन पाएगी.