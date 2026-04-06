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Hindi Newsदेशआज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! 40% भारत पर पड़ेगा असर, IMD का बड़ा अलर्ट

आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! 40% भारत पर पड़ेगा असर, IMD का बड़ा अलर्ट

6th April 2026 Weather Update: अगर आप किसान हैं तो अपनी गेहूं की फसल आज ही काट लें.  7-9 अप्रैल के बीच देश में मौसम की तबाही मचने जा रही है! इस तबाही की चपेट में 40 प्रतिशत भारत के आने की आशंका है. इस बारे में भारतीय मौसम विभाग ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:04 AM IST
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आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! 40% भारत पर पड़ेगा असर, IMD का बड़ा अलर्ट

IMD Weather Alert This Week: उत्तर भारत में मौसम बड़ी करवट लेने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को छिटपुट बारिश, गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और आंधी-तूफान की आशंका जताई है. इस बदलाव से गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर पर गंभीर असर देखने को मिल सकता है. अगर आप सोमवार को स्कूल-कॉलेज या काम-धंधे के लिए बाहर जा रहे हैं तो मौसम का ये अपडेट जरूर जान लें.

कहीं गिरेंगे ओले तो कहीं रहेगा सूखा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, सोमवार को लोगों को अजब-गजब मौसम देखने को मिल सकता है. एक इलाके में तेज बारिश और ओले गिर सकते हैं, जबकि पड़ोस का इलाका पूरी तरह सूखा रह सकता है. एनसीआर के करीब आधे हिस्से में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वहीं, जहां असर होगा, वहां पर नुकसान की आशंका बनी रहेगी. लिहाजा, अगर आप शाम के समय बाहर निकलते हैं तो हाथ में छाता जरूर रखें और सतर्क रहें. 

IMD का कहना है कि इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो भूमध्य सागर से नमी लेकर उत्तर भारत पहुंच रहा है. वह विक्षोभ 3 अप्रैल को भारत के उत्तरी हिस्से में पहुंचा था और उसका असर अभी भी बना हुआ है. इसी की वजह से अप्रैल के बावजूद लोगों को ठंडा और नम मौसम महसूस हो रहा है. 4 अप्रैल को कई इलाकों में तेज बारिश और ओले गिर चुके हैं. सोमवार को भी यही पैटर्न बना रहने की संभावना है. 

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7 से 9 अप्रैल के बीच और बड़ा खतरा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आज की घटना सिर्फ शुरुआत है. असल खतरा 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रहेगा, जब एक और अधिक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ देश के बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा. इसका असर राजस्थान, दिल्ली-NCR, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों तक पड़ेगा. देश के करीब 30-40 प्रतिशत क्षेत्र पर इसका असर पड़ने की संभावना है.

वहीं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में 7 से 10 अप्रैल तक तेज बारिश, गरज-चमक और भारी ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है. इन राज्यों में 3-4 अप्रैल को बारिश के साथ बड़े-बड़े ओले पड़े थे, जिससे गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था. अब 7 अप्रैल के नुकसान और ज्यादा बढ़ने की आशंका है.

6 अप्रैल तक गेहूं काट लें किसान, वरना...

मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि जिन इलाकों में गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है, उन्हें 6 अप्रैल से पहले ही काट ले. देरी करने पर बारिश-ओलावृष्टि पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 8-10 अप्रैल के बाद यह सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा सूखा रहेगा. इस दौरान लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा. 

IMD का कहना है कि मौसम का इन दिनों अप्रत्याशित मिजाज देखने को मिल रहा है. इसे देखते हुए किसान सतर्क हो जाएं और अपनी गेहूं की फसल को बचाने में जुट जाएं. ऐसा न करने पर उन्हें पछताना पड़ सकता है. वहीं आम लोग भी इस मौसमी बदलाव को देखते हुए सतर्क रहें, खासकर शाम और रात के समय में. ऐसा न करने पर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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