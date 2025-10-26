Advertisement
trendingNow12976581
Hindi Newsदेश

आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट, इस दिन करेगा लैंडफॉल?

Cyclone Montha: पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है जो 28 अक्टूबर तक तेज हो सकती है तो वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जिसके चलते एनडीआएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया ताकि हालात न बिगड़े.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट, इस दिन करेगा लैंडफॉल?

IMD weather alert: बंगाल की खाड़ी में 27 अक्टूबर तक मोंथा चक्रवात की संभावना बनी हुई है. मोंथा 28 अक्टूबर की रात तक आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच सकता है और इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच और काकीनाडा तट के आसपास से होकर गुजरेगा. इस दौरान इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रतिघंटे तक बढ़ सकती है. 

मौसम विभाग की चेतावनी 
मौजूद मौसम की हालात काकानीडा से लगभग 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ओडिशा के गोपालपुर से 930 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पोर्ट ब्लेयर से 620 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में केंद्रित था. भारतीय मौसम विज्ञान के केंद्र ने इसके उत्तर पश्चिम तट की ओर बढ़ने के साथ-साथ 28 अक्टूबर की सुबह तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर रात तक तट पर पहुंचने की संभावना जताई है. 

रेड अलर्ट जारी किया 
तूफान की गति तेज होने के कारण मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के साथ पुडुचेरी में अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. आईमडी के वैज्ञानिक एस जगन्नाथ ने बताया कि तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला से प्रकाशम होते हुए नेल्लोर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की तरफ से समुद्र में एक मीटर ऊंची तूफानी लहरों के उठने की संभावना जताई जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

समुद्र में न जाने की अपील
इस तूफान से पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है जो 28 अक्टूबर तक तेज हो सकती है तो वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जिसके चलते एनडीआएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया ताकि हालात न बिगड़े. इसके साथ-साथ मौसम विभाग ने मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की अपील की है. 

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, अजीजुल गाजी गिरफ्तार

वाईएसआर कांग्रेस ने रद्द की रैली 

आंध्र प्रदेश में चक्रवात तूफान की आशंका को देखते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के विरोध में 28 अक्टूबर को होने वाली अपनी राज्यव्यापी रैलियों को स्थगित कर दिया है. इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने संभावित चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से चक्रवात मोन्था के निकट आने पर सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील भी की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Cyclone Montha

Trending news

आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?