आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट, इस दिन करेगा लैंडफॉल?

Cyclone Montha: पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है जो 28 अक्टूबर तक तेज हो सकती है तो वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जिसके चलते एनडीआएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया ताकि हालात न बिगड़े.
IMD weather alert: बंगाल की खाड़ी में 27 अक्टूबर तक मोंथा चक्रवात की संभावना बनी हुई है. मोंथा 28 अक्टूबर की रात तक आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच सकता है और इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच और काकीनाडा तट के आसपास से होकर गुजरेगा. इस दौरान इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रतिघंटे तक बढ़ सकती है.
मौसम विभाग की चेतावनी
मौजूद मौसम की हालात काकानीडा से लगभग 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ओडिशा के गोपालपुर से 930 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पोर्ट ब्लेयर से 620 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में केंद्रित था. भारतीय मौसम विज्ञान के केंद्र ने इसके उत्तर पश्चिम तट की ओर बढ़ने के साथ-साथ 28 अक्टूबर की सुबह तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर रात तक तट पर पहुंचने की संभावना जताई है.
रेड अलर्ट जारी किया
तूफान की गति तेज होने के कारण मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के साथ पुडुचेरी में अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. आईमडी के वैज्ञानिक एस जगन्नाथ ने बताया कि तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला से प्रकाशम होते हुए नेल्लोर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की तरफ से समुद्र में एक मीटर ऊंची तूफानी लहरों के उठने की संभावना जताई जा रही है.
समुद्र में न जाने की अपील
इसके साथ-साथ मौसम विभाग ने मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की अपील की है.
वाईएसआर कांग्रेस ने रद्द की रैली
आंध्र प्रदेश में चक्रवात तूफान की आशंका को देखते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के विरोध में 28 अक्टूबर को होने वाली अपनी राज्यव्यापी रैलियों को स्थगित कर दिया है. इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने संभावित चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से चक्रवात मोन्था के निकट आने पर सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील भी की है.
