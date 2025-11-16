Advertisement
Weather Update: उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करने वाला है गजब 'खेल'

IMD Weather Alerts 17 November 2025: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में सोमवार को मौसम अजब-गजब खेल करने वाला है. उत्तरी भारत में जहां कोहरा-ठंड का अनुमान है. वहीं दक्षिण भारत में तूफानी बारिश की आशंका है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:41 PM IST
Weather Update: उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करने वाला है गजब 'खेल'

IMD Weather Forecast 17 November 2025: देशभर में 17 नवंबर का दिन अलग-अलग मौसम का अनोखा मेल लेकर आ रहा है. एक तरफ उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की पकड़ तेज होती जा रही है. वहीं दक्षिण भारत भारी बारिश और तूफानी हवाओं से जूझने की तैयारी में है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस तारीख को देश के बड़े हिस्सों में मौसम का हाल बिल्कुल विपरीत दिखाई देगा. उत्तर भारत के कई हिस्सों में जहां शीतलहर और सीमित विजिबिलिटी होगी. वहीं दक्षिण में बादल, गरज और मूसलाधार बारिश के आसार रहेंगे.

दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग करेगा परेशान

दिल्ली-एनसीआर में 17 नवंबर की सुबह घने कोहरे और स्मॉग की चादर के साथ शुरू होने की चेतावनी दी गई है. विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है. एयर क्वॉलिटी पहले से खराब स्थिति में है, इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और दमा से पीड़ित लोगों को सुबह के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को दिन का तापमान 24–25 डिग्री तक रह सकता है, जबकि रात को यह 14–15 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा. हल्की उत्तर-पश्चिमी हवाएं धुंध को शाम तक बनाए रख सकती हैं.

उत्तरी राज्यों में फैली रहेगी कोहरे की परत

उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की घनी परत फैलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में सुबह की विजिबिलिटी अत्यंत कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. रात के तापमान में लगातार गिरावट के कारण कई इलाकों में कोल्ड वेव जैसे हालात बने हुए हैं.

मध्य भारत, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, में भी शीतलहर का असर 16–17 नवंबर तक बना रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना अगले कुछ दिनों तक नहीं है.

दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

दक्षिण भारत की स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है. तमिलनाडु और केरल में 16 से 22 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. इसके साथ बिजली गिरने, गर्जना और तेज हवाओं की भी संभावना है. 

तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 17–18 नवंबर को तेज बारिश और तूफानी बादलों की चेतावनी जारी की गई है. वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 18 से 21 नवंबर के बीच भारी बारिश से लेकर तेज हवाओं तक की आशंका जताई गई है. इन इलाकों में जलभराव, बाढ़ और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं उभर सकती हैं.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह विपरीत मौसमी पैटर्न पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में सक्रिय रहने और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र की वजह से है, जो दक्षिण भारत में बारिश को बढ़ावा दे रहा है. यही कारण है कि एक तरफ उत्तर भारत ठंड, कोहरे और धुंध के बीच जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित होने वाला है.

IMD ने लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है. उत्तर भारत में यात्रा करने वालों को सुबह और रात के समय कोहरे व कम दृश्यता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित ड्राइविंग या यात्रा समय बदलने की सलाह दी गई है. वहीं दक्षिण भारत में रहने वालों को भारी बारिश, तूफानी हवाओं और संभावित जलभराव को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने को कहा गया है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

weather update

