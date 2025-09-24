Weather Update: मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से होगी झमाझम बरसात; उसके बाद कर जाएगा 'टाटा'

25 September 2025 Weather Update: मुंबई में पिछले एक हफ्ते से सामान्य मॉनसून बारिश नहीं हो रही थी. लेकिन अब इस वीकेंड से शहर और उपनगरों में तेज और भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा, जो अगले हफ्ते के मध्य तक जारी रह सकता है. आगे होने वाली बारिश मानसून की वापसी से पहले एक आखिरी बरसात होगी. इसके बाद मॉनसून अपनी सामान्य तिथि के आसपास वापस चला जाएगा.

मुंबई में बारिश के लिए बन रहा माहौल

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में गुरुवार को एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनेगा. इसकी वजह से वहां पहले से मौजूद सिस्टम इसमें शामिल होकर 26 सितम्बर को उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन एरिया में बदल जाएगा. यह मजबूत मॉनसून सिस्टम होगा, जो 27 सितम्बर को दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा. इसी सिस्टम के असर से मुंबई में बारिश बढ़ेगी.

यह डिप्रेशन एरिया दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तर तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक असर डालेगा. इसका दायरा महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण तटीय गुजरात और दक्षिण-पूर्व राजस्थान तक फैलेगा. लेकिन राजस्थान, कच्छ, उत्तर गुजरात, पंजाब और हरियाणा से मानसून की वापसी हो चुकी है, इसलिए सिस्टम इन क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ पाएगा.

मुंबई और कोंकण पर ज़्यादा असर

एजेंसी के अनुसार, कोंकण का तट और ख़ासतौर पर मुंबई इस सिस्टम से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा. इस सप्ताहांत से शहर में विदाई की बारिश शुरू होगी. मुंबई में सितंबर महीने का सामान्य बारिश का आंकड़ा पार हो चुका है. 1 से 24 सितम्बर के बीच 429.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य औसत 341.4 मिमी होता है.

इन इलाकों में हो सकती है बारिश

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में 24 से 26 सितम्बर तक हल्की बारिश होगी. इसके बाद 27 सितम्बर को मध्यम बारिश शुरू होगी. 28 से 30 सितम्बर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इससे रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है. 2 से 3 अक्टूबर तक मध्यम बारिश के साथ कुछ जगह तेज बौछारें जारी रह सकती हैं. मुंबई से मानसून की विदाई लगभग 8 अक्टूबर के आसपास हो सकती है.

वहीं देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों से तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं.

अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम एजेंसी के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, दक्षिण मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है.