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मानसून आज मचाएगा जबरदस्त तबाही! 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD बोला- इन शहरों में जाने से बचें लोग वरना...

IMD Weather Alert 9 August 2026: मानसून आज यानी रविवार को कहर मचाने के मूड में है. मौसम विभाग ने आज 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए लोग बिना वजह बाहर जाने से बचें तो बेहतर रहेगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:32 AM IST
मानसून आज मचाएगा जबरदस्त तबाही! 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD बोला- इन शहरों में जाने से बचें लोग वरना...

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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