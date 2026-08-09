/मानसून आज मचाएगा जबरदस्त तबाही! 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD बोला- इन शहरों में जाने से बचें लोग वरना...

IMD Monsoon Alert 9 August 2026: देशभर में सक्रिय मानसून की वजह से कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है. उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मूसलाधार बारिश भारी तबाही मचा रही है. नदियां पूरे उफान पर चल रही हैं, जिससे कई शहरों में बाढ़ आई हुई है. इससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. शहरी इलाकों में बरसात के बाद होने वाला जलभराव और ट्रैफिक जाम लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है. आज रविवार को भी मौसम रौद्र रूप में रहने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लोगों से सजग रहने की अपील है. आइए जानते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, यानी रविवार क्या अलर्ट जारी किया है.