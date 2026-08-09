/मानसून आज मचाएगा जबरदस्त तबाही! 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD बोला- इन शहरों में जाने से बचें लोग वरना...

IMD Monsoon Alert 9 August 2026: देशभर में सक्रिय मानसून की वजह से कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है. उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मूसलाधार बारिश भारी तबाही मचा रही है. नदियां पूरे उफान पर चल रही हैं, जिससे कई शहरों में बाढ़ आई हुई है. इससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. शहरी इलाकों में बरसात के बाद होने वाला जलभराव और ट्रैफिक जाम लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है. आज रविवार को भी मौसम रौद्र रूप में रहने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लोगों से सजग रहने की अपील है. आइए जानते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, यानी रविवार क्या अलर्ट जारी किया है.
सबसे पहले देश के पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं. इन राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूट रही है. उत्तराखंड के बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे जिलों में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें बाधित हुई हैं. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू और शिमला में अचानक बाढ़ की घटनाएं हुई हैं. जिसके चलते मौसम विभाग ने भूस्खलन के खतरे को देखते हुए वहां पर येलो अलर्ट जारी किया है. जम्मू-कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, पूंछ और राजौरी में भी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है.
केरल के पहाड़ी और तटीय इलाकों इडुक्की, कोट्टायम, वायनाड और पथानामथिट्टा में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही देखने को मिली है. राज्य में नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं. लोगों को बचाने के लिए सरकार ने कई जगहों पर राहत शिविर लगाए हैं, जहां पर लोगों को भोजन-पानी और रहने की सुविधा दी गई है.
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बरसात जमकर हो रही है. लगातार बारिश की वजह से नदियां भरकर चल रही हैं. कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली हैं. जिससे पेड़ और खंभे गिरने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है.
अब आज यानी 9 अगस्त के मौसम का हाल आपको बताते हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज देश के 15 से अधिक राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.
राजधानी दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में आज बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि, निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो सकती है.
उत्तर प्रदेश में आज रविवार को मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट है. कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है.
मौसम विभाग ने आज बिहार के पटना, गया, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया समेत 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में भी 60 किमी प्रति घंटे की हवाओं के साथ तेज बारिश के आसार जताए गए हैं.
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने पहाड़ों में घूमने जा रहे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है क्योंकि इस दौरान हवा की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.