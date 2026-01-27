सावधान हो जाइए! 5 सालों में पहली बार 26 जनवरी को हाड़ कंपा देने वाली हुई ठंड, गणतंत्र दिवस के बाद इन राज्यों में बारिश-ओला-बर्फ का कहर

देश ने इस बार गणतंत्र दिवस कड़ाके की ठंड के बीच मनाया. दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले पांच साल का सबसे ठंडा 26 जनवरी दर्ज किया गया. पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.
IMD Weather Alert
An intense Western Disturbance is set to impact the Western Himalayan region from 26–28 January, with widespread rain/snow and isolated heavy snowfall, rainfall & hailstorms on 27 January.
Stay alert and stay safe.#IMDWeatherAlert #WesternDisturbance… pic.twitter.com/zBiOuVAhSJ
— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 26, 2026
