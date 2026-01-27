Advertisement
सावधान हो जाइए! 5 सालों में पहली बार 26 जनवरी को हाड़ कंपा देने वाली हुई ठंड, गणतंत्र दिवस के बाद इन राज्यों में बारिश-ओला-बर्फ का कहर

सावधान हो जाइए! 5 सालों में पहली बार 26 जनवरी को हाड़ कंपा देने वाली हुई ठंड, गणतंत्र दिवस के बाद इन राज्यों में बारिश-ओला-बर्फ का कहर

देश ने इस बार गणतंत्र दिवस कड़ाके की ठंड के बीच मनाया. दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले पांच साल का सबसे ठंडा 26 जनवरी दर्ज किया गया. पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 27, 2026, 06:40 AM IST
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

IMD

