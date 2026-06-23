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मानसून की अचानक बढ़ी रफ्तार, क्या अगले 48 घंटे में खत्म हो जा रही गर्मी की तपिश? मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

IMD Weather Alert: मानसून की रफ्तार अचानक उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ गई है. क्या यह इस बात का संकेत है कि अगले 48 घंटे में गर्मी की तपिश अब खत्म होने जा रही है? मौसम विभाग ने इसे लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 23, 2026, 05:06 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:06 AM IST
मानसून की अचानक बढ़ी रफ्तार, क्या अगले 48 घंटे में खत्म हो जा रही गर्मी की तपिश? मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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