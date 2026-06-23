IMD Monsoon Update: तेज गर्मी से तप रहे उत्तर भारत को अब दक्षिण-पश्चिम मानसून का बेसब्री से इंतजार है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे लेकर गुड न्यूज दी है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 23 जून को भारत के कई हिस्सों में मानून आगे बढ़ने वाला है. इसकी वजह से देश के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं मध्य और उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में अभी भी लू का प्रकोप जारी रहेगा. उन्हें बारिश का दौर शुरू होने के लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा.