/17 राज्यों पर अगले 24 घंटे भारी, तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा, जानें अपडेट

IMD Rainfall Alert 25 July 2026: देश के 17 राज्यों पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इन राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की है. बिगड़ते मौसम को देखते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा रहेगा. आइए जानते हैं कि देशभर में आज यानी 25 जुलाई का मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम विभाग के अनुसार, आज 25 जुलाई 2026 को देश के बड़े हिस्से में मानसूनी गतिविधियां बहुत सक्रिय रहेंगी. उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इस दबाव क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ की वजह से आज उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश और आंधी-तूफान का दौर देखने को मिल सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में भी आज मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा. इसे देखते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 25 जुलाई को गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 27°C से 28°C रहने का अनुमान है. जबकि 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. रुक-रुक कर होने वाली बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी बढ़ेंगी.
IMD के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं. बिहार में पटना समेत कई जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अति-भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसे लेकर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है. जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश में भी भोपाल, ग्वालियर समेत कई हिस्सों में 60–65 किमी प्रति घंटे की तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है.
गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में आज भारी से भी भारी बारिश का अलर्ट है. इसे देखते हुए इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर लोगों से चौकस रहने का आग्रह किया गया है. अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.महाराष्ट्र के कोंकण तट और मध्य क्षेत्र में मानसूनी बारिश जारी रहेगी.
देश के पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 25 जुलाई को मौसम काफी संवेदनशील रहेगा. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज 60 से 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है. साथ ही भारी बारिश होने के भी आसार हैं. देहरादून और मनाली जैसे इलाकों में आज बारिश की वजह से भूस्खलन और बादलों के गरजने का खतरा बना रहेगा. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, कुपवाड़ा और किश्तवाड़ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है.