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17 राज्यों पर अगले 24 घंटे भारी, तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा, जानें अपडेट

IMD Weather Alert 25 July 2026: देशभर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. मौसम विभाग ने 25 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर समेत 17 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी दी है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा ज्यादा रहेगा, इसलिए उन इलाकों में जाने से परहेज करें.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 25, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:30 AM IST
17 राज्यों पर अगले 24 घंटे भारी, तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा, जानें अपडेट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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