/17 राज्यों पर अगले 24 घंटे भारी, तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा, जानें अपडेट

देश के पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 25 जुलाई को मौसम काफी संवेदनशील रहेगा. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज 60 से 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है. साथ ही भारी बारिश होने के भी आसार हैं. देहरादून और मनाली जैसे इलाकों में आज बारिश की वजह से भूस्खलन और बादलों के गरजने का खतरा बना रहेगा. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, कुपवाड़ा और किश्तवाड़ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है.