Weather Update: मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट

IMD Weather Alert: मुंबई शनिवार से ही रिमझिम बारिश से तर-बतर है. जबकि उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है. अब मौसम विभाग ने 3 नवंबर के लिए ताजा मौसम अपडेट जारी किया है. क्या शहर के लोगों को अब पॉल्यूशन से राहत मिलने जा रही है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:30 PM IST
Weather Update: मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट

3 November 2025 Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर इन दिनों धुएं की मोटी चादर में लिपटा हुआ है. सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आंखें जल रही हैं और खराश की वजह से लोगों का गला खराब हो रहा है. प्रदूषण की वजह से AQI 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया है. लोग मास्क लगाकर निकलने को मजबूर हैं, इसके बावजूद राहत दूर है. बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही, जिससे धूल और धुआं साफ हो सके. उधर, मुंबई में बारिश ने सबको तर-बतर कर रखा है. दोनों शहरों की कहानी एकदम उलट देखने को मिल रही है. एक तरफ सूखा और प्रदूषण, दूसरी तरफ पानी और कीचड़ है. आइए जानते हैं कि 3 नवंबर को देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है. क्या प्रदूषण से राहत मिलेगी या फिर दमघोंटू जहर झेलना ही पड़ेगा. 

मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी

मुंबई में आज दिनभर बादल छाए रहे. सुबह से हल्की-फुल्की बारिश होती रही. बरसात कभी रुकती तो कभी तेज हो जाती. इसके चलते जगह-जगह सड़कों पर पानी जमा है और ट्रैफिक रेंगकर चल रहा है. लोकल ट्रेनें देर से चल रही हैं, इसके बावजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है. शहर में तापमान 25-26 डिग्री के आसपास है और हवा में नमी भरी हुई है. 

मुंबई में शनिवार रात भी अच्छी बारिश हुई थी, जिससे तापमान थोड़ा नीचे आया था. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 3 नवंबर को भी हल्की बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा. खासकर शाम के समय रिमझिम बारिश लोगों को भिगोएंगी. इस दौरान समुद्र किनारे हवाएं तेज चलेंगी, जिससे मौसम में ठंडक महसूस होगी.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की मार

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण ने सूरज को ढंक रखा है और हवा में धूल की परतें साफ महसूस होती हैं. घर से बाहर निकलते ही धूल की मोटी परतें कपड़ों पर चढ़ जाती हैं और प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन महसूस हो रही है. IMD के अनुसार, प्रदूषण की वजह से सर्दी के आगमन में रुकावट आ रही है. इस पॉल्यूशन की वजह से दिन का तापमान 30-32 डिग्री तक पहुंचने वाला है, जबकि को प्रदूषण का कहर कम होने की वजह से यह घटकर 17-19 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा. 

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल क्षेत्र में बारिश का नामोनिशान नहीं. IMD ने साफ कहा है कि 3 नवंबर को भी सूखा मौसम रहेगा. हवाएं हल्की रहेंगी, जिससे प्रदूषण और बढ़ सकता है. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद – सब जगह एक ही हाल. लोग घरों में बंद हैं, एयर प्यूरीफायर चला रहे हैं. बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे.

दक्षिण में बरसात, उत्तर में सूखा

उत्तर भारत में जहां सूखा है, वहीं दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून जोर पकड़ रहा है. चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में अच्छी बारिश हो रही है. चेन्नई में गरज-चमक के साथ पानी बरस रहा है, सड़कें नदियां बनी हुई हैं. हैदराबाद में भी मध्यम बारिश है. बेंगलुरु में हल्की बौछारें आ-जा रही हैं, मौसम सुहावना है. कोलकाता में भी कभी-कभी बादल घिर आते हैं, हल्की बारिश हो जाती है.

वहीं उत्तर भारत पूरी तरह शुष्क है. जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ सब जगह साफ आसमान में धुंध भरी गर्माहट है. वहीं रातें ठंडी हो रही हैं. राजस्थान में सुबहें ठिठुरन भरी होने लगी हैं. पूर्वी भारत में ओडिशा और बिहार में बिखरी हुई बारिश है, लेकिन ज्यादा असर नहीं. पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम बारिश जारी है. मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सूखा है, दक्षिणी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

इस मौसम में क्या करें, क्या न करें?

दिल्ली वालों को मास्क जरूर पहनना चाहिए और बाहर कम निकलें. अपने घर के सामने झाड़ू लगने से पहले थोड़ा पानी छिड़क दें, जिससे धूल न उठे. मुंबई में रहते हैं तो छाता साथ में रखें और गड्ढों से बचें. जबकि दक्षिण भारत में ड्राइविंग सावधानी से करें. कुल मिलाकर, नवंबर का मौसम अपने रंग दिखा रहा है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

