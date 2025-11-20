Weather Update: शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Alert: नवंबर का आधा महीना गुजरने के बावजूद अभी तक लोगों को शीतलहर से राहत मिली हुई है. हालांकि प्रदूषण इसकी गरमाहट बढ़ा रहा है. आइए जानते हैं कि इस वीकेंड पर मौसम कैसा रहने वाला है.
IMD Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में पिछले एक महीने से शुष्क मौसम जारी है. प्रदूषण की वजह से हवा में गरमाहट है और तापमान में बड़ी गिरावट के भी फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं. बुधवार रात का न्यूनतम तापमान 11.4°C रिकॉर्ड हुआ, जो पिछले दिन से 1.2°C अधिक है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आने वाले तीन दिनों तक तापमान डबल डिजिट में ही रहने की उम्मीद है. साथ ही नवंबर के बचे दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है.
क्या बिना बारिश वाला महीना बनेगा नवंबर?
प्राइवेट मौसम वेबसाइट स्काईमेट वेदर के मुताबिक, नवंबर का महीना दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए सबसे कम बारिश वाला होता है. यह ट्रेंड इस बार भी जारी है. इस महीने के अभी तक के रुझानों के अनुसार नवंबर 2025 भी बिना बारिश वाले महीनों में शामिल होने जा रहा है.
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इस महीने पहाड़ों और मैदानी इलाकों दोनों में किसी भी सक्रिय मौसम प्रणाली की संभावना नहीं है. इसलिए महीने के बाकी दिनों में मौसम शुष्क ही रहने वाला है. तापमान भी सामान्य ढंग से नीचे आने का अनुमान है, हालांकि इसमें तेज गिरावट नहीं होगी. इस वीकेंड और अगले हफ्ते की शुरुआत में तापमान कुछ समय के लिए एक बार फिर सिंगल डिजिट में जा सकता है.
फिलहाल शीत लहर की संभावना नहीं
मौसम एजेंसी के अनुसार, इस वीकेंड पर बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत मौसम प्रणाली विकसित होने की संभावना है, जो अगले हफ्ते के मध्य तक और तीव्र हो सकती है. देश के मध्य हिस्सों से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक हवा का रुख इसी सिस्टम की चाल पर निर्भर करेगा. हालांकि नवंबर 2025 में दिल्ली-एनसीआर में किसी भी प्रकार की शीतलहर की संभावना नहीं है.
वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बरसात कर रहा उत्तर पूर्वी मॉनसून अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है. हालांकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले हफ्ते बारिश दोबारा बढ़ सकती है. इसकी वजह से अगले तीन दिनों में तमिलनाडु के तटों और केरल–तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में बारिश बढ़ेगी.
बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा निम्न दबाव क्षेत्र
मौसम एजेंसी के अनुसार, 21–22 नवंबर को दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है. इसकी वजह से अगले 2–3 दिनों में यह सिस्टम और मजबूत हो सकता है और तूफान में बदलने की भी आशंका है.
अगर यह सिस्टम तूफान बनता है तो दक्षिण भारत का मौसम इसी पर निर्भर करेगा और बारिश की गतिविधियां इसके मूवमेंट के अनुसार बदलेंगी. अभी इसके सटीक रास्ते का अनुमान लगाना जल्दबाज़ी होगा.
