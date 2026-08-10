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हिमाचल-उत्तराखंड में अगले 2 दिन बेहद भारी, 'भयंकर' बरसात का अलर्ट, जानिए इस हफ्ते कैसा रहने वाला है देशभर का मौसम?

IMD Weather Alert: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अगले 2 दिन बेहद भारी हैं. इन दोनों पहाड़ी राज्यों में 10 और 11 अगस्त को 'भयंकर' बरसात का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में अगर आप इन राज्यों में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिलहाल उसे टाल दें. आइए, आपको बताते हैं कि इस हफ्ते देशभर का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 10, 2026, 05:09 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:09 AM IST
हिमाचल-उत्तराखंड में अगले 2 दिन बेहद भारी, 'भयंकर' बरसात का अलर्ट, जानिए इस हफ्ते कैसा रहने वाला है देशभर का मौसम?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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