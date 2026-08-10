हिमाचल-उत्तराखंड में अगले 2 दिन बेहद भारी, 'भयंकर' बरसात का अलर्ट, जानिए इस हफ्ते कैसा रहने वाला है देशभर का मौसम?

IMD Weather Update: देश में बारिश-बाढ़ ने कई राज्यों में कहर मचा रखा है. असम-गुजरात बाढ़ में डूबे हुए हैं. केरल में कई दिनों से चल रही तेज बारिश से लोग परेशान हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से रास्ते बंद पड़े हैं. दिल्ली में भी यमुना उफान पर चल रही है और कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आज से शुरू होने वाला नया सप्ताह मौसम के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस हफ्ते भी बारिश का रौद्र रूप बना रहेगा या उससे कुछ राहत मिलेगी. आइए इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का ताजा अपडेट जान लेते हैं.
IMD ने सोमवार से शुरू हो रहे इस कामकाजी सप्ताह में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा, अगले दो दिनों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के भी आसार जताए गए हैं.
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज-चमक होने, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी दी है. राज्य के बागेश्वर, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में ठीक-ठाक बारिश की उम्मीद जताई गई है. मेघालय में दक्षिण गारो हिल्स और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, बिलासपुर, कबीरधाम, महासमुंद और मुंगेली जिलों में बारिश हो सकती है.
अब आज यानी 10 अगस्त के मौसम के बारे में आपको बताते हैं. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में जहां बादलों की आवाजाही रहेगी. वहीं, देश के कई पहाड़ी और मैदानी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे. IMD के अनुसार, 10 अगस्त को इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा. बारिश के कारण चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिलेगी.
पहाड़ों पर मौसम आज भी ज्यादा उग्र रहेगा. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 10 और 11 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से जलस्रोतों से दूर रहने को कहा है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में भी 10 से 12 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान में भी आज व्यापक बारिश के आसार हैं. मध्य और पूर्वी भारत में मौसम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है.
असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून सक्रिय रहेगा. केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों और लक्षद्वीप में भी आज व्यापक बारिश की संभावना है. तटीय क्षेत्रों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है. मौसम विभाग ने जलभराव और कमजोर ढांचों को नुकसान की आशंका जताते हुए लोगों को बरसात के दौरान अलर्ट रहने की सलाह दी है.