हिमाचल-उत्तराखंड में अगले 2 दिन बेहद भारी, 'भयंकर' बरसात का अलर्ट, जानिए इस हफ्ते कैसा रहने वाला है देशभर का मौसम?

IMD Weather Update: देश में बारिश-बाढ़ ने कई राज्यों में कहर मचा रखा है. असम-गुजरात बाढ़ में डूबे हुए हैं. केरल में कई दिनों से चल रही तेज बारिश से लोग परेशान हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से रास्ते बंद पड़े हैं. दिल्ली में भी यमुना उफान पर चल रही है और कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आज से शुरू होने वाला नया सप्ताह मौसम के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस हफ्ते भी बारिश का रौद्र रूप बना रहेगा या उससे कुछ राहत मिलेगी. आइए इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का ताजा अपडेट जान लेते हैं.