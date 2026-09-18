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कंबल और रजाइयां निकाल लीजिए... कश्मीर-हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड देने वाली है दस्तक

IMD Winter Alert: कंबल और रजाइयां निकालने का वक्त आ गया है. असल में कश्मीर-हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है. जिसका असर मैदानी इलाकों में भी महसूस होने लगा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 18, 2026, 04:52 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:52 AM IST
कंबल और रजाइयां निकाल लीजिए... कश्मीर-हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड देने वाली है दस्तक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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