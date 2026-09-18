/कंबल और रजाइयां निकाल लीजिए... कश्मीर-हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड देने वाली है दस्तक

When will Winter Start? मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में ऋतु परिवर्तन का असर भी नजर आने लगा है. जहां एक ओर पहाड़ी राज्यों में बर्फीली हवाओं के साथ ठंड ने अपना डेरा जमा लिया है. वहीं मैदानी इलाकों में भी गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है. अगले 15 दिनों के दिनों के बाद लोगों को रात में कंबल निकालने पड़ सकते हैं.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में यह मौसमी बदलाव हर साल दिखाई पड़ते हैं. हालांकि, इस बार पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से ठंड की शुरुआत 2 हफ्ते पहले ही हो गई है. उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई प्रमुख चोटियों पर इस सीजन की पहली हल्की बर्फबारी हुई है. लेह-लद्दाख, लाहौल-स्पीति और केदारनाथ-बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फ की हल्की परतें बिछने से चारों तरफ का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है.
पहाड़ों पर हो रहे इस स्नोफाल का सीधा असर मैदानी इलाकों की हवाओं पर पड़ रहा है. इन बर्फीली वादियों से गुजरने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं अपने साथ ठंडक लेकर आती हैं. यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए पहुंचे सैलानियों ने अब हल्के ऊनी कपड़ों और जैकेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.
वहीं, मैदानी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दिन के वक्त भले ही हल्की धूप तीखी महसूस हो रही हो, लेकिन शाम ढलते ही मौसम सुहाना होने लगा है. रात के समय तापमान में आई गिरावट के चलते अब पंखे और एसी की जरूरत कम होने लगी है. खासतौर पर आधी रात के बाद और सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जाने लगी है. यह इस बात का संकेत है कि अब धीरे-धीरे सर्दियों का मौसम अपने पैर पसार रहा है.
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की विदाई के बाद हवा में नमी कम होने लगती है, जिससे आसमान साफ हो जाता है. इस वजह से पृथ्वी की गर्मी तेजी से अंतरिक्ष में मिलने लगती है. जिससे रात और सुबह के वक्त तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जाती है.
मौसम में इस बदलाव का असर आम जनजीवन में भी साफ दिखने लगा है. लोगों ने अपनी अलमारियों से हल्के गर्म कपड़े, शॉल और चद्दरें निकालनी शुरू कर दी हैं. इसके साथ ही खान-पान में भी बदलाव आने लगा है. ठंडे पेय पदार्थों की जगह अब गर्म चाय, कॉफी और सूप का दौर शुरू हो गया है. सुबह की सैर करने वालों के लिए यह मौसम बेहद सुखद साबित हो रहा है. इस दौरान न तो गर्मी की उमस होती है और न ही कड़ाके की ठंड.
मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी. अक्टूबर के मध्य तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में रातें और अधिक ठंडी हो जाएंगी. वहीं, दक्षिण भारत और तटीय क्षेत्रों में अभी मानसून के प्रभाव या पूर्वोत्तर मानसून के कारण बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.
मौसम में आया यह बदलाव कृषि क्षेत्र के लिए भी खासा अहम है. मौसम का यह ठंडा रुख फसलों के लिए अनुकूल माना जाता है. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और बीज के अंकुरण के लिए सही तापमान मिलता है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धान की कटाई का समय नजदीक आ रहा है. इसके बाद आने वाले दिनों में किसान रबी की फसलों जैसे गेहूं, सरसों, जौ की बुआई की तैयारी करेंगे.
मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 सितंबर को देश के 21 राज्यों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और मूसलाधार बारिश व आंधी-तूफान लोगों पर असर डालेंगे. मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.इस दौरान कुछ संवेदनशील इलाकों में तेज हवा के झोंके चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 18 सितंबर को यहां भी मौसम के तेवर कड़े रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बारिश और तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने की उम्मीद है. इस दौरान उमस के साथ हल्की राहत महसूस की जा सकती है.