/कंबल और रजाइयां निकाल लीजिए... कश्मीर-हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड देने वाली है दस्तक

मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 सितंबर को देश के 21 राज्यों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और मूसलाधार बारिश व आंधी-तूफान लोगों पर असर डालेंगे. मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.इस दौरान कुछ संवेदनशील इलाकों में तेज हवा के झोंके चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.