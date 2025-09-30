Advertisement
Mausam Update: अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी-उमस, होने लगा हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी

All India Mausam Update: पिछले 4-5 दिनों से झुलसाने वाली गर्मी और उमस लोगों का पसीना निकाल रही थी. लेकिन मंगलवार दोपहर को झमाझम हुई बारिश इन दोनों को उड़ाकर ले गई. क्या यह बरसात केवल एक दिन की थी या 1 अक्टूबर को भी बरसात होगी. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:02 PM IST
IMD Weather Alert on 1 October 2025: दिल्ली-एनसीआर में मौसम एकाएक बदल गया है. इस साल मॉनसून की वापसी 24 सितंबर को हो चुकी थी. फिर भी आसमान में बादल और उमस भरी गर्मी पिछले 4-5 दिनों से लोगों के पसीने निकाल रही थी. आखिरकार आज एक बार फिर झमाझम बारिश हुई, जिसने लोगों को दिन में हल्की सर्दी का अहसास करवा दिया. रिमझिम बरसात की वजह से मौसम का पारा भी नीचे गिरा, जिसके चलते लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली. अब लोग जानना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर को नवमी पर मौसम कैसा रहेगा. आइए आपको इस बारे में भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मौसम अपडेट के बारे में बताते हैं. 

IMD के मुताबिक, 1 अक्टूबर की सुबह दिल्ली-एनसीआर में हल्के बादल छाए रहेंगे. सुबह 5 से 9 बजे के बीच में कुछ इलाकों में बादल घिरने और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना रहेगी. इसलिए घर से रेनकोट या विंड चिटर पहनकर निकलें, जिससे आप बारिश से बच सकें. सुबह के वक्त तापमान लगभग 26–28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और नमी अधिक महसूस होगी.

दिन में राहत, शाम को फिर होगी झमाझम

जबकि दोपहर में मौसम आंशिक रूप से साफ रहेगा, हालांकि 2 बजे के बाद बादल फिर से घिरने लगेंगे. इस दौरान तापमान 30–31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दोपहर बाद यानी शाम 3 से 6 बजे के बीच गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. विशेषकर सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ-वेस्ट और नोएडा, गाजियाबाद जैसे एनसीआर के इलाकों में बारिश का असर अधिक देखा जा सकता है. इस दौरान तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं.

कई इलाकों में तेज बरसात का ऑरेंज अलर्ट

मौसम में अचानक हुए इस बदलाव को देखते हुए आईएमडी ने दिल्ली के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि गरज-चमक और मध्यम बारिश के चलते ट्रैफिक जाम, जलभराव और स्थानीय स्तर पर परेशानी हो सकती है. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर ही घर से बाहर निकलें. जाम से बचने के लिए एक्स्ट्रा समय लेकर घर से निकलना सही रहेगा.

अक्टूबर की शुरुआत के साथ देशभर में मॉनसून भले ही विदाई की ओर हो, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम मौसम को दिलचस्प बनाए हुए हैं. दिल्ली-एनसीआर में इस दौरान साफ से आंशिक बदली वाला मौसम रहेगा और लोग सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस कर सकेंगे.

हरियाणा में बारिश की संभावना कम

उत्तर भारत में 1 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं का असर दिख रहा है. हालांकि बारिश की संभावना बहुत कम है. 4 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. 

पूर्वी भारत की ओर नज़र डालें तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और ओडिशा में 1 अक्टूबर को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना रहेगी. वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक नया लो-प्रेशर सिस्टम 1 अक्टूबर से विकसित होने की संभावना है, जिसका असर आने वाले दिनों में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुँच सकता है.

गुजरात में 2 दिनों तक होती रहेगी हल्की बारिश

गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र फिलहाल अरब सागर की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटों में उत्तर गुजरात तट के पास पहुंचकर डिप्रेशन में बदल सकता है. इसके असर से गुजरात, कोंकण-गोवा और आसपास के तटीय हिस्सों में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

