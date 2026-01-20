Advertisement
trendingNow13080991
Hindi Newsदेशठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! उत्तर भारत में 21 जनवरी से शुरू होने वाला है मौसम का खेल

ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! उत्तर भारत में 21 जनवरी से शुरू होने वाला है मौसम का खेल

21 January 2026 Weather Update: पिछले 3-4 दिनों से लोगों को हाड़ गलाने वाली ठंड का अहसास नहीं हो रहा है. इसके चलते कई लोगों ने मोटी जैकेट पहनना बंद कर दिया है. लेकिन ठंड अभी गई नहीं है. वह अब और खतरनाक रूप में लौटने वाली है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! उत्तर भारत में 21 जनवरी से शुरू होने वाला है मौसम का खेल

IMD Weather Alert 21 January 2026: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हाड़ गला देने वाली ठिठुरन का दौर अब थम गया है. हालांकि सुबह-शाम की कंपाने वाली ठंड अब भी लोगों को परेशान कर रही है. अब इस मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मौसम पलटी मारने जा रहा है. मौसम में गरमाहट अचानक बढ़ जाएगी. इसकी शुरुआत हल्का कोहरा और ठंड के घट जाने से होगी. इसके बाद बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है. 

हिमालय में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग के मुताबिक, एक पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के ऊपर एक्टिव हो चुका है. इसकी वजह से 21 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस मौसमी बदलाव का असर पड़ेगा. इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है. उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में भी बादल छाए रहेंगे और कई जगह बारिश हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मैदानी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

इस दौरान पंजाब से बिहार की ओर उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी. जिसकी वजह से 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तापमान 0.5 से 1 डिग्री तक गिर सकता है. इसके बावजूद हालांकि तेज ठंड या शीतलहर की संभावना नहीं है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है. 

इन राज्यों में बादल छाए रहने की संभावना

अगर देश के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो बुधवार को भोपाल, जबलपुर, रीवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में आंशिक बादल रहेंगे. इस दौरान पंजाब में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बादल देखे जा सकते हैं. पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्का कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है. 

पहाड़ों में बर्फबारी से जम सकता है पानी

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 22–23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय रह सकता है. इसकी वजह से मैदानी इलाकों में बारिश की अधिक संभावना होगी. साथ ही पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो सकती है. इससे ठंड की मात्रा बढ़ सकती है. जिससे यात्रा करने वालों को परेशानी हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

weather update

Trending news

ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला