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Hindi Newsदेशसुहावने मौसम का टाइम हुआ ओवर!, अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार, बुरी तरह तपने वाली हैं सड़कें

सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'!, अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार, बुरी तरह तपने वाली हैं सड़कें

All India Weather Update 13th April 2026: पश्चिमी विक्षोभों की वजह से अब तक चल रहा सुहावने मौसम का टाइम अब 'ओवर' हो गया है! अब आप 45 डिग्री तक की गर्मी झेलने को तैयार हो जाइए. यह गर्मी इतनी भयंकर होगी कि सड़कें तप जाएंगे और ऊपर से सूरज आग बरसाएगा. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:34 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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IMD Weather Alert 13th April 2026: एक के बाद एक लगातार आ रहे पश्चिम विक्षोभों की वजह से लोग लगातार सुहावने मौसम का आनंद ले रहे थे. रिमझिम बारिश, हवाओं और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों को अभी तक गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब सुहावने मौसम का ये टाइम ओवर होने वाला है. अब आप 45 डिग्री गर्मी का सितम झेलने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए. मध्य और दक्षिण भारत में तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, जबकि उत्तरी भारत में जल्द ही 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने वाला है. 

सुहावने मौसम का टाइम हुआ ओवर

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी भारत में मौसम को सुहावना बनाने वाले पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर हो चुके हैं. इसकी वजह से अब पूरे देश में आसमान साफ हो गया है और सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़कर जमीन और हवा दोनों को तेजी से गर्म कर रही हैं. 

इस मौसमी बदलाव की वजह से पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. जबकि उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में भी आने वाले दिनों का तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा. दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा तापमान करीब 35-37 डिग्री के आसपास चल रहा है. यह सामान्य तापमान है, लेकिन 15 अप्रैल तक उछलकर 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है.

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अब तेज गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में आज लू चलने की संभावना है. ओडिशा, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा. देश के दक्षिणी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में गर्मी के साथ नमी भी ज्यादा रहेगी, यानी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा. 

क्या पूर्वोत्तर भारत को राहत मिलेगी?

पूर्वोत्तर भारत की बात करें वहां पर आज लोगों को कुछ राहत रहने की उम्मीद है. आज सिक्किम में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. यह बारिश पूरे हफ्ते तक चलेगी. इसकी वजह से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय लगातार सुहावने मौसम का सामना करेंगे. 

तेज गर्मी से कैसे करें बचाव?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल से जून तक गर्मी इस बार सामान्य से ज्यादा रहने वाली है. लिहाजा, लोगों को अभी से सावधानी बरतनी शुरू करनी होगी.  ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, दोपहर में बाहर निकलने से बचना और निकल रहे हों तो सिर पर कपड़ा जरूर रखें. किसानों को सलाह दी गई गई है कि वे गेहूं और चने की कटाई तेजी से पूरी कर लें, जिससे तेज गर्मी में वे खराब न हो जाएं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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