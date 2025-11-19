Advertisement
Weather Update: बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Alert, 20 November 2025: प्रदूषण की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों के लिए बड़ी खबर है. मौसम विभाग के मुताबिक, 22 नवंबर से अचानक मौसम बड़ी करवट लेने वाला है. इसका पूरे देश पर पड़ेगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:04 PM IST
All India Weather Update: देश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 22 नवंबर से बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम तंत्र बनने की संभावना है. यह सिस्टम धीरे-धीरे मजबूत होकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का कारण बन सकता है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अपनी अलर्टनेस बढ़ा दी है.

24 नवंबर से अचानक बदलेगा मौसम!

बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यह सिस्टम शुरुआत में हल्का होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसकी ताकत बढ़ सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि यह प्रणाली उत्तर-उत्तरी–पश्चिम दिशा में बढ़ेगी और 24 नवंबर के आसपास अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर सकती है. इसके बाद तेज हवाएं, समुद्र में ऊंची लहरें और भारी बारिश जैसी स्थितियां बन सकती हैं. इस वजह से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

दक्षिण भारत पर इस सिस्टम का सबसे बड़ा असर पड़ेगा. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और दक्षिण कर्नाटक में अगले 3-4 दिनों तक तेज़ बारिश हो सकती है. कई जगह आंधी जैसी हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ तटीय जिलों में बारिश का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा रह सकता है, जिससे जलभराव या लोकल बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है.

दक्षिण भारत में झमाझम होगी बारिश

यह समय दक्षिण भारत के लिए बेहद अहम होता है क्योंकि इसी दौरान उत्तर - पूर्व मानसून सक्रिय रहता है. बंगाल की खाड़ी में बनने वाले ऐसे सिस्टम इसी मौसम की खासियत हैं. तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश को सालभर मिलने वाली बारिश का लगभग आधा हिस्सा इसी दौरान पड़ता है. इसलिए यह बारिश जहां एक ओर परेशानी बढ़ा सकती है, वहीं पानी के भंडारण और भूजल स्तर के लिए बेहद जरूरी भी होती है.

पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी इस सिस्टम की वजह से हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है. ओडिशा, बंगाल और झारखंड में तापमान में गिरावट और नमी में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. मध्य भारत यानी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़में फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान धीरे-धीरे नीचे जाएगा.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम पर पड़ेगा कैसा असर?

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां इस सिस्टम का सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे देश के मौसम में बदलाव होने से राजधानी में भी हल्की ठंड बढ़ने के आसार हैं. सुबह-शाम की ठंड पहले ही तेज हो रही है और दिन में हल्की धूप मिल रही है. इसके अलावा हवा की गुणवत्ता यानी AQI फिर से खराब होने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि नमी बढ़ने से धुंध और प्रदूषण दोनों जमीन के करीब जमा हो सकते हैं. लोगों को सुबह और देर शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी होगी. 

उत्तर भारत के बाकी इलाकों में भी तापमान धीरे-धीरे गिरना शुरू हो गया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की शुरुआती संभावना जताई जा रही है, जिससे मैदानी हिस्सों में ठंड और बढ़ेगी. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुबह कोहरा दिखने की शुरुआत हो चुकी है.

कुल मिलाकर, देशभर में अगले हफ्ते मौसम एक साथ कई रूप दिखाने वाला है. दक्षिण में बारिश, उत्तर में धुंध और ठंड, और बाकी क्षेत्रों में तापमान में तेजी से बदलाव. लोगों को मौसम विभाग की ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

