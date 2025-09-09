Mausam Update: 10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट

10 September 2025 Weather Update in Hindi: अगस्त में जमकर तबाही मचाने के बाद मॉनसून धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है. हालांकि विभिन्न स्थानों पर छिटपुट बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानें तो अब 17 सितंबर तक अधिकांश क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा. इस दौरान बारिश छिटपुट या हल्की होगी और उमस भरी गर्मी लोगों के पसीने निकालेगी. अगर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं तो पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर चेक कर लें. सामान्य वर्षा की उम्मीद. यात्रा से पहले स्थानीय अपडेट चेक करें, खासकर यदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जा रहे हैं.

10 सितंबर 2025 को कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, 10 सितंबर यानी बुधवार को दिन का तापमान 31°C और रात का 23°C के आसपास रहने की उम्मीद है. इस दौरान कुछ शहरों में हल्की बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी स्तर की बारिश हो सकती है. बाकी जगह अमूमन सूखी रहेंगी और उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी.

पूर्वी भारत यानी बिहार, पश्चिम बंगाल में तेज बरसात हो सकती है. कुछ इलाकों में बाढ़ का भी खतरा रहेगा. गुजरात, राजस्थान में तेज हवाएं चलेंगी. इस दौरान मॉनसून एक बार फिर कमबैक कर सकता है. दक्षिण भारत में मौसम गर्म और नम बना रहेगा. हालांकि तेज बरसात के आसार नहीं हैं.

दिल्ली एनसीआर का मौसम अपडेट

दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो 10 सितंबर को बादल छाए रह सकते हैं. कुछेक इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है लेकिन भारी बारिश की चेतावनी नहीं है. पिछले दिनों हुई भारी बारिश की तुलना में राहत मिल सकती है क्योंकि मानसून कमजोर हो रहा है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. शाम में ठंडक का अहसास हो सकता है.

बाकी राज्यों में मॉनसून का हाल

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज़ बौछारें गिर सकती हैं. हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के अधिकांश हिस्से, कोंकण-गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है.

भारी बरसात बिगाड़ सकती है रुटीन

गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है. पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, पूर्वी और मध्य मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है. उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है.