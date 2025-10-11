Weather Update: ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी सीजन की पहली बर्फ, जानें 12 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम

IMD weather forecast 12 October 2025: ओडिशा की मशहूर चिलिका झील पर शुक्रवार को अचानक उठा जल-बवंडर ‘हाथिसुंध’ सैलानियों के लिए हैरान कर देने वाला नज़ारा साबित हुआ. इसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और उनमें से कुछ भागने लगे. उधर उत्तर भारत में अब हल्की ठंड की दस्तक हो चुकी है. जबकि पूर्वोत्तर में बरसात और दिल्ली-एनसीआर में साफ आसमान बना हुआ है.

चिलिका झील पर ‘हाथिसुंध’ का रोमांचक और डरावना दृश्य

ओडिशा के प्रसिद्ध चिलिका झील पर शुक्रवार को एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना ने सभी का ध्यान खींचा, जब झील के ऊपर अचानक एक शक्तिशाली ‘वाटरस्पाउट’ यानी जल-बवंडर बन गया. स्थानीय लोगों ने इसे ‘हाथिसुंध’ नाम दिया क्योंकि इसका आकार हाथी की सूंड जैसा दिख रहा था. यह दृश्य झील के कालिजाई मंदिर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बना, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक नौका विहार का आनंद ले रहे थे.

सैलानियों में मचा हड़कंप, वीडियो हुए वायरल

कुछ मिनटों तक चला यह तूफान अचानक वायुमंडलीय दबाव में आए बदलाव के कारण बना. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, झील पर उठती हवा और पानी का विशाल स्तंभ देखकर सैलानियों में घबराहट फैल गई. कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जिनके वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया दुर्लभ घटना

राज्य के मौसम वैज्ञानिक बिश्वजीत साहू ने बताया कि यह 'वाटरस्पाउट’ एक प्रकार का टॉरनेडो होता है जो समुद्र या बड़ी झीलों पर बनता है. उन्होंने कहा, 'भारत में ऐसे घटनाक्रम बहुत दुर्लभ हैं, हालांकि बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में कभी-कभार देखे गए हैं. चिलिका में 2018 और 2019 में भी ऐसी घटनाएँ दर्ज की गई थीं.' सौभाग्य से, इस बार किसी तरह की क्षति या जनहानि की खबर नहीं है.

दिल्ली-एनसीआर में संडे को कैसा रहेगा मौसम?

उधर दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम राज्यों में अब मौसम तेजी से करवट बदलने लगा है. रात में अब ठंड ने दस्तक दे दी है और दिन की धूप सुहावनी लगने लगी है. हालांकि आकाश में छाए बादल अब भी लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं. रविवार यानी 12 अक्टूबर के मौसम की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में रविवार को मौसम साफ रहेगा. दिन में हल्की धूप और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.

उत्तर भारत में ठंड की दस्तक, गिरा तापमान

मॉनसून की विदाई के बाद उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब हल्की ठंड की आहट महसूस की जा रही है. हालांकि इन राज्यों में बारिश का दौर अभी पूरी तरह थमा नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी संभव है. तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है, विशेषकर रात और सुबह के समय.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है. 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के संकेत मिले हैं. मौसम विभाग ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर जारी

वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में रविवार को बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते इन इलाकों में आर्द्रता बढ़ी हुई है. ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही जारी रहेगी.

दक्षिण भारत में मौसम सामान्य

दक्षिण भारत के राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में मौसम सामान्य बना हुआ है. कुछ तटीय हिस्सों में हल्की बारिश या गर्जन-चमक के आसार हैं. वहीं, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन उमस से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी. मुंबई और सूरत में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.