Weather Update: बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Forecast 13 October 2025: दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह पीछे हट चुका है, जिससे देश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क और साफ मौसम की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. दक्षिण भारत में साइक्लोन के प्रभाव की वजह से कुछ हिस्सोम में भारी वर्षा और तूफान आ सकता है. इस दौरान वहां पर तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा. जबकि उत्तर भारत की बात करें तो अब यहां पर रातें ठंडी होने लगी हैं और घरों में कूलर-एसी चलने बंद हो रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, दिवाली के बाद देश में मौसम अचानक तेजी से बदलेगा और ठंड पूरी तरह आ जाएगी. आइए जानते हैं कि देश में 13 अक्टूबर को मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली एनसीआर में 13 अक्टूबर का मौसम अपडेट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबकि, दिल्ली एनसीआर में 13 अक्टूबर को मौसम साफ और धूप वाला रहेगा. भारत मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक कोई विशेष मौसमी गतिविधि नहीं होगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो औसतन 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. इस दौरान हल्की हवाएं चलेंगी और दिन में 9-10 घंटे धूप रहेगी.आउटडोर गतिविधियों के लिए दिन बढ़िया रहेगा लेकिन शाम को हल्की ठंडक के लिए स्वेटर साथ रखें.

सोमवार को कहां-कहां हो सकती है बारिश?

उत्तर भारत में मौसम शुष्क और साफ रहेगा. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल/उत्तराखंड में हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मध्य भारत में मानसून पूरी तरह पीछे हट चुका है. भोपाल और नागपुर में मौसम साफ रहेगा, हालांकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की वर्षा संभव है. किसानों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहेगा. कम दबाव क्षेत्र की वजह से कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में हल्की से भारी वर्षा की संभावना है. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और झारखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. यात्रियों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने की सलाह दी जाती है.

तूफान के प्रभाव की वजह से भारी बारिश

दक्षिण भारत में साइक्लोन के प्रभाव की वजह से 13 अक्टूबर को भारी वर्षा और तूफान की स्थिति बने रहने का अनुमान है. चेन्नई में भारी वर्षा और 35-45 किमी/घंटा की हवाएं संभव हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी है. मुंबई में हल्की वर्षा, जबकि बेंगलुरु और हैदराबाद में सोमवार को आंशिक वर्षा हो सकती है. केरल और गल्फ ऑफ मन्नार में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.