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स्वतंत्रता दिवस पर आज बारिश का साया! दिल्ली-NCR से लेकर पहाड़ों तक बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम अपडेट

Today's Weather Update 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस पर आज बारिश का साया UW! मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR से लेकर पहाड़ों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज देशभर में मानसून कैसा गदर काटने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 05:05 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:05 AM IST
स्वतंत्रता दिवस पर आज बारिश का साया! दिल्ली-NCR से लेकर पहाड़ों तक बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम अपडेट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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