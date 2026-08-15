/स्वतंत्रता दिवस पर आज बारिश का साया! दिल्ली-NCR से लेकर पहाड़ों तक बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम अपडेट

IMD Weather Forecast 15 August 2026: आज 15 अगस्त यानी देश का स्वतंत्रता दिवस है. देशभर में इस वक्त मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. इसका साया आज जगह-जगह होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों पर भी पड़ सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भी आज देश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी से लेकर मूसलाधार बारिश की संभावना जाहिर की है. आइए, जानते हैं कि देशभर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
IMD के अनुसार, आज लाल किले समेत दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. खासकर परेड के समय सुबह 4 से 9 बजे के बीच हल्की बारिश के ज्यादा आसार हैं. इसके बाद शाम 4:30 बजे के आसपास और रात के समय भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है. एनसीआर के बाकी इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है.
मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आज इन इलाकों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान व्यवधान आ सकता है. जिन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है, इनमें उत्तराखंड पहले नंबर पर है. इस राज्य के अधिकांश जिलों में आज मूसलाधार बारिश के आसार हैं. इसकी वजह से पहाड़ खिसकने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है.
आज 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. आज चंडीगढ़ और आसपास के मैदानी इलाकों में सुबह से ही बारिश की संभावना बनी हुई है.
मौसम विभाग के मुताबिक, आज छत्तीसगढ़ और पूर्व मध्य प्रदेश में मानसून सबसे अधिक उग्र है. मौसम विभाग ने वहां पर बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ रह-रहकर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. आज ओडिशा और झारखंड में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.
महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और मुंबई में छिटपुट बौछारें पड़ने के आसार हैं. गोवा में भी आज बारिश हो सकती है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी रहेगी.
अगर आप आज 15 अगस्त के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो छाता या रेनकोट साथ रखें. ऐसा न करने पर आप बारिश में फंस सकते हैं. जिन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उन्हें ढंककर रखें या बंद हॉल में करें तो बेहतर रहेगा.