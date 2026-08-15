/स्वतंत्रता दिवस पर आज बारिश का साया! दिल्ली-NCR से लेकर पहाड़ों तक बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम अपडेट

IMD के अनुसार, आज लाल किले समेत दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. खासकर परेड के समय सुबह 4 से 9 बजे के बीच हल्की बारिश के ज्यादा आसार हैं. इसके बाद शाम 4:30 बजे के आसपास और रात के समय भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है. एनसीआर के बाकी इलाकों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है.