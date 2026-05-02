गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', कैसा रहेगा आपका शनिवार-रविवार? IMD ने दिया मौसम अपडेट

IMD Weather Alert 2 May 2026: गर्मी के बीच मौसम में बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट' आ गया है. IMD ने शनिवार-रविवार के मौसम के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस अपडेट को जरूर जान लें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं.
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IMD Weather Forecast 2 May 2026: मई की शुरुआत के साथ ही मौसम में भी नरमी देखने को मिल रही है. दिन में धूप तो निकल रही है लेकिन तेज हवाएं चलने की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत में 2 से 7 मई तक गरज और बिजली चमकने की संभावना जारी की है. इस दौरान 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं.
मौसम विभाग ने इस वीकेंड के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. IMD के अनुसार, आज शनिवार को देश के कई हिस्सों में ऊपर से सामान्य वर्षा होने की संभावना है. वहीं, कई क्षेत्रों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो इस वीकेंड पर गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गर्मी से कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है.
उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वीकेंड पर गर्मी चरम पर रहेगी. कई जगहों पर तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. 3 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में छिटपुट बारिश और धूल भरी आंधी आ सकती है. जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है. हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है.
पूर्वी और मध्य भारत में इस वीकेंड पर मौसम मिश्रित रहेगा. बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं. इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है. गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लू जैसे हालात बने रहेंगे और वहां पर तापमान ऊंचा बना रहेगा.
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है. गरज-चमक के साथ मौसम की गतिविधियां जारी रहेंगी. कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. तटीय इलाकों में नमी ज्यादा रहेगी, जिससे लोगों को तेज गर्मी और उमस परेशान करेगी. हैदराबाद और बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में 2 मई को अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री के आसपास रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24-26 तक के बीच रह सकता है. इस दौरान आसमान हल्के बादलों वाला रहेगा. दोपहर में लू चल सकती है, जिससे लोगों को गर्म हवाओं का असर महसूस होगा. रविवार 3 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रह सकता है. संडे को हल्की बारिश की संभावना रहेगी, जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट ला सकती है. गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है.
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