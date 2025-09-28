Weather Alert: कहीं धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें ताजा अपडेट

IMD Weather Alert 29 September 2025: देश में इन दिनों मौसम अजब-गजब चल रहा है. कहीं पर धूप परेशान कर रही है तो कहीं झमाझम बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है. हफ्ते के पहले वर्किंग डे यानी 29 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है.
Trending Photos
IMD Weather Rain Alert in Many Places: सुबह घर से निकले तो धूप चुभी, दोपहर में उमस ने बेहाल किया और शाम तक बादलों ने दस्तक दे दी. देश भर में मौसम इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है. कहीं लोग पसीने से तर-बतर हैं तो कहीं लगातार बरसात से परेशान. भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब ज्यादातर हिस्सों से विदा हो चुका है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने दबाव ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बारिश का सिलसिला बनाए रखा है. इस बार जून से सितंबर के बीच मौसमी बरसात सामान्य से 7% ज्यादा रही है, जिसने खेती से लेकर रोज़मर्रा की जिंदगी तक सब पर असर डाला है.
पसीने से तर-बतर है धूप-उमस
IMD के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी-पंजाब तक में धूप और उमस ने लोगों को पसीने से तर कर दिया है. यहां तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच है. बादल कभी-कभार नजर तो आते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीद कम है. हां, पहाड़ी इलाकों में हल्की-फुल्की बौछारें जरूर पड़ सकती हैं. उमस और तेज धूप से बचने के लिए लोगों को पानी खूब पीने और धूप में निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
पश्चिम भारत में मौसम उमस और बारिश का मिश्रण लिए हुए है. मुंबई में हल्की बूंदाबांदी और बादलों के बीच 29 सितंहबर को 26 से 31 डिग्री का तापमान रहेगा. गुजरात में अगले दो-तीन दिन मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ में. वहीं कोंकण-गोवा में 2 अक्टूबर तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा. तटीय इलाकों में रहने वालों को बाढ़ और तेज हवाओं से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है.
पूर्वोत्तर भारत में हो रही झमाझम बारिश
मध्य भारत में आसमान से बिजली भी गिरेगी और बादल भी बरसेंगे. भोपाल, नागपुर और आसपास के शहरों में तापमान 24 से 33 डिग्री के बीच रहेगा. विदर्भ और झारखंड में तेज आंधी के साथ गरज-चमक होगी, जिसकी रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 27 और 28 सितंबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. ऐसे हालात में किसानों के लिए फसलों को संभालना चुनौती बन सकता है.
पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत इस समय सबसे ज्यादा भीगा हुआ है. गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. कोलकाता में तेज हवाओं के साथ दिनभर बादल छाए रहेंगे और तापमान 25 से 32 डिग्री के बीच रहेगा. असम और मेघालय जैसे राज्यों में बाढ़ की आशंका और ज्यादा गहरा गई है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि लोगों को गैर-जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए.
देश का यह हिस्सा बना हुआ है शांत
दक्षिण भारत में मौसम अपेक्षाकृत शांत है. चेन्नई में हल्की बारिश और 26 से 33 डिग्री का तापमान रहेगा. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है, जबकि कर्नाटक में अगले दो दिन मध्यम बरसात होगी. बेंगलुरु का मौसम सबसे सुहावना रहेगा, जहां 22 से 28 डिग्री का तापमान लोगों को राहत देगा. हालांकि रायलसीमा क्षेत्र में तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए मछुआरों और नाविकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
कुल मिलाकर इन दिनों चल रहा मौसम एक खेल जैसा बनकर रह गया है. कहीं सूरज तपिश बढ़ा रहा है तो कहीं बादल राहत देने के साथ ही चिंता भी दे रहे हैं. पहाड़ी इलाकों में रात के समय ठंड का भी आगमन हो गया है. लोग के कंबल-रजाई निकलना शुरू हो गए हैं. अगले महीने तक मैदानी इलाकों में भी रात में ठंड आ जाएगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.