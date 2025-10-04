Weather Update: ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश का अंदेशा, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Alert on 5 October 2025: देश के अधिकतर हिस्सों में अब मौसम लगभग पूरी तरह विदा ले चुका है. हालांकि पूर्वोत्तर भारत समेत कई हिस्सों में बारिश अब भी हो रही है. इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र हैं. मौसम में चल रही इस उलटबांसी की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बारिश का मौसम चला गया है या नहीं. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 5 अक्टूबर के लिए ताजा मौसम अपडेट जारी किया है. जिसे आपको जानना चाहिए वरना आपका संडे खराब हो सकता है.

उत्तराखंड में तेज बारिश के आसार

IMD के अनुसार, उत्तर भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड पर 5 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा. इसकी वजह से आकाश में बादल तने रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है. कई स्थानों पर 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 6 अक्टूबर तक भारी वर्षा का अलर्ट है.

Add Zee News as a Preferred Source

ओडिशा में बाढ़ आने का खतरा

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है. रविवार को भी इन दोनों राज्यों समेत बिहार-झारखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है. बारिश का चक्र ओडिशा में कुछ ज्यादा ही विकराल होने की आशंका है. उसके कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, जिससे बाढ़ आ सकती है.

मध्य-प्रदेश-छत्तीसगढ़ में चमकेगी बिजली

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी. इस दौरान तापमान अधिकतम तापमान 30-34°C और न्यूनतम 22-25°C के बीच रह सकता है. महाराष्ट्र और गुजरात में बादलयुक्त मौसम रहने के आसार हैं. कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. मुंबई में भी बौछारें लोगों को भिगो सकती हैं.

दक्षिण भारत में साफ रहेगा आसमान

दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम के शुष्क और साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान तेज धूप निकलेगी, जो लोगों के पसीने निकाल देगी. दोपहर में निकलते वक्त लोग छतरी का इस्तेमाल करें तो ठीक रहेगा. हालांकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हल्की बौछारें संभव हैं.

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो 5 अक्टूबर 2025 को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे.दिन आमतौर पर साफ रहेगा लेकिन शाम या रात के दौरान आंशिक बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 34-36°C और न्यूनतम तापमान 24-26°C के आसपास रहने की संभावना है. हवा में नमी की अधिकता की वजह से मौसम उमस भरा रह सकता है, जिससे शरीर से पसीना निकलता रहेगा.