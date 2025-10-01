IMD Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Forecast: अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है लेकिन मौसम का मिजाज 'गोला' दे रहा है. हाल में दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों में अच्छी बारिश हुई है. कुछ राज्यों में गर्मी अब भी बनी हुई है. मन में सवाल है कि क्या मॉनसून लौट चुका है? इस बीच, 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में हलचल पैदा होने से मौसम विभाग को अलर्ट जारी करना पड़ा है. जी हां, मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया है कि निम्न दबाव का क्षेत्र 1 अक्टूबर को दोपहर में पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन का रूप ले चुका है. इससे अगले कुछ दिनों में कई राज्य प्रभावित होंगे.

2 से 7 अक्टूबर के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से पूर्वी भारत, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर-पश्चिम भारत, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है. पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से 2 से 5 अक्टूबर के दौरान पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. 2 अक्टूबर को ओडिशा में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है.

ओडिशा, बंगाल में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने बताया है कि घने बादल आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार की तरफ जाते देखे जा रहे हैं. पूर्वानुमान है कि दोपहर तक ये विशाखापत्तनम से 400 किमी, ओडिशा के गोपालपुर से 420 किमी और पुरी से 450 किमी दूर हैं. आगे यह डीप डीप्रेशन का रूप ले सकता है. इसका प्रभाव सबसे ज्यादा ओडिशा में दिखेगा और भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. तटीय इलाकों में भी 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

3 अक्टूबर को भी ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. आंध्र प्रदेश में आज से ही बारिश हो रही है. यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 2 अक्टूबर को भी इसका प्रभाव दिखेगा. हवा की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे तक बनी रह सकती है.

पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में 2 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे अच्छी बारिश हो सकती है.