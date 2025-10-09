Weather Alert: तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक होगी झमाझम बारिश, बढ़ जाएगी ठिठुरन; IMD का बड़ा अलर्ट

IMD Weather Forecast 10 October 2025: इस बार बारिश का सीजन है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. शुक्रवार को करवा चौथ का त्योहार का त्योहार भी बरसात में घुलने की आशंका बन रही है. मौसम विभाग ने 10 से 12 अक्टूबर तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
10 October 2025 Weather Update in Hindi: अक्टूबर के पहले सप्ताह में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली और इससे सटे एनसीआर क्षेत्रों में जोरदार बारिश और गरज-चमक के साथ हुई है. सबसे ज्यादा बारिश 6 अक्टूबर को हुई, जब पालम में 53 मिमी बारिश दर्ज की गई. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहा, जिससे दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट आई है.
पश्चिमी हिमालय में हुई बर्फबारी से बढ़ी ठंडक
इस दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी हुई, जिसने मैदानों के मौसम पर भी असर डाला. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंडक और अधिक महसूस की गई. अब रात में निकलने वाले बाइक चालकों को ठंड का अहसास हो रहा है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रतिचक्रवात विकसित हो गया है. इसकी वजह से उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बह रही हैं. वहीं बारिश का कारण बना पश्चिमी विक्षोभ अब समाप्ति की ओर है.
इन इलाकों में साफ रहेगा मौसम
इन बदलावों के चलते आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा, इन हिस्सों में दिल्ली भी शामिल है. धूप खिलने से दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर के आसपास, यानी 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा.
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अब मौसम साफ होने और धूप निकलने से तापमान बढ़कर अगले एक हफ्ते में 33 से 34°C तक पहुंच सकता है. इस दौरान किसी बड़े मौसमीय बदलाव की संभावना नहीं है. दिन हल्के गर्म और आरामदायक रहेंगे, जबकि रातें ठंडी और सुहानी होंगी यानी दिल्ली-एनसीआर में मानसून के बाद के मौसम की शुरुआत हो चुकी है.
दक्षिण भारत में अभी नहीं रुकेगी बारिश!
वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर बारिश का दौर अब भी जारी है. तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में 10 से 12 अक्टूबर के बीच मध्यम से हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावना है. बारिश की तीव्रता में कुछ दिन का हल्का विराम आ सकता है, लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में बारिश दोबारा जोर पकड़ सकती है. जिससे दिवाली के त्योहार का मजा फीका हो सकता है.
एजेंसी के अनुसार, आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में भी बारिश बढ़ेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. बारिश से प्रभावित होने वाले प्रमुख शहरों में चेन्नई, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, त्रिची, मदुरै, तिरुपति, अनंतपुर, कर्नूल, ओंगोल, बेंगलुरु, मैसूर, मैंगलुरु, कोच्चि, कोल्लम, कोट्टायम और त्रिशूर शामिल है. इन इलाकों में आने वाले दिनों में उत्तर-पूर्वी मानसून की पहली बारिश देखने को मिल सकती है.
शुक्रवार को कहां-कहां बरस सकते हैं बादल?
देश के बाकी हिस्सों में अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. तेलंगाना, बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है.
गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात के आसार बने हुए हैं. जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा संभव है. गंगा-पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दक्षिण कोकण में भी बारिश हो सकती है.
