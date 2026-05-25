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Hindi Newsदेशमानो सूरज देवता क्रोधित हो गए! नौतपा भी शुरू, 48 डिग्री तापमान में हीटस्ट्रोक की गंभीर चेतावनी

मानो सूरज देवता क्रोधित हो गए! नौतपा भी शुरू, 48 डिग्री तापमान में हीटस्ट्रोक की गंभीर चेतावनी

इस समय पूरे भारत में पड़ रही गर्मी देख ऐसा ही लगता है, मानो सूरज देवता क्रोधित हो गए हों. अब नौतपा ने टेंशन बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत में भीषण हीटवेव के दौरान हीट स्ट्रोक से बचने को लेकर आगाह किया है. धूप में निकलने से बचें. प्यास न लगी हो, फिर भी पानी पिएं. सिर पर सूती कपड़ा रखकर ही धूप में जाएं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 07:43 AM IST
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बढ़े हुए तापमान के हिसाब से भारत का मैप देखिए.
बढ़े हुए तापमान के हिसाब से भारत का मैप देखिए.

देश में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी भारत का यह मैप देखिए. हीटवेव के बीच गर्मी का तेवर समझ में आ जाएगा. डार्क रेड वाले इलाके का मतलब वहां पारा 44 डिग्री के आसपास या उससे भी ऊपर पहुंच गया है. डार्क रेड पर ब्लैक प्वाइंट्स बनें हैं, तो इसका मतलब 48 डिग्री के करीब तापमान पहुंच रहा है. यह बेहद खतरनाक स्थिति है. अब नौतपा डराने लगा है. 25 मई से शुरू होकर नौतपा 2 जून तक रहेगा. इस दौरान देश में लू और गर्मी पीक पर रहने वाली है. (नीचे शहरों का तापमान जरूर देखिए)

भीषण गर्मी के मामले में यूपी का बांदा अब पीछे हो गया है. महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में पारा 47 डिग्री के ऊपर पहुंच गया गया है. मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर-पश्चिमी भारत, मध्य भारत, उससे सटे उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 43-47°C के बीच रहा है. पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी-दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर तापमान 40-43°C के बीच दर्ज किया गया है. सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस ब्रह्मपुरी (विदर्भ) में दर्ज किया गया. fallback

मौसम विभाग ने देश के 29 शहरों का तापमान भी बताया है, जहां रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इसमें पूर्वी और पश्चिमी यूपी, पूर्वी एमपी, विदर्भ, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिमी राजस्थान के इलाके शामिल हैं. 

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कब तक चलेगी शरीर को सुखाने वाली लू ?

IMD के साइंटिस्ट डॉ. अखिल श्रीवास्तव ने बताया है कि मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों तक और पूर्वी एवं उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में अगले 3-5 दिनों तक हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि 29 मई से अधिकतम तापमान में गिरावट संभव है, जिससे हीटवेव भी कमजोर हो सकती है. 29 और 30 मई को तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है. 

केरल, लक्षद्वीप और पूर्वी भारत में अगले एक हफ्ते में बारिश के आसार हैं. दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अगले दो से तीन दिनों में स्थितियां अनुकूल दिख रही हैं. 

इन राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली समेत यूपी के कई जिलों में अगले चार दिनों में तेज गर्मी के साथ आंधी भी आ सकती है. बिहार और झारखंड में उमस के बीच आंधी और बारिश हो सकती है. उत्तराखंड, हिमाचल समेत पहाड़ी प्रदेशों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं. राजस्थान में भीषण लू चल रही है. उधर, दिल्ली में रविवार को पारा 44.6 डिग्री तक पहुंच गया. नीचे क्षेत्रवार तापमान देखिए. 

नौतपा क्या है?

ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब सूर्य 25 मई 2026 को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो नौतपा आरंभ हो जाएगा. सरल शब्दों में समझें, तो ये ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले साल के 9 सबसे ज्यादा गर्म दिन होते हैं. वैसे, मान्यता यह भी है कि नौतपा जितना ज्यादा तपेगा, मानसून वाले बादल उतनी अच्छी बारिश करेंगे. इस दौरान सूरज की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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