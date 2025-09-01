Mausam Update: पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे सप्ताह होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जान लें मौसम अपडेट
2 September 2025 Weather Forecast: इस बार मॉनसून झमाझम बरस रहा है. पूरा अगस्त लगातार बरसात के बीच बीत गया. अब सितंबर में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस पूरे सप्ताह बारिश का अंदेशा जताया गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:17 PM IST
All India Weather Forecast: मॉनसून सीजन में अगस्त सबसे ज्यादा बरसात वाला महीना होता है, जिसमें औसत बारिश 226.8 मिमी होती है. लेकिन इस बार दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश रौद्र रूप में नजर आ रही है. इस साल अगस्त में बारिश सामान्य से 48% ज्यादा रही है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस बार मॉनसून ज्यादा बरस रहा है. बारिश का यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि इस पूरे सप्ताह भी झमाझम बारिश जारी रहने की संभावना जाहिर की गई है. 

इस पूरे सप्ताह बारिश के हैं आसार

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश के आसार हैं. 2 सितंबर को मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर एक-दो भारी बौछारें भी हो सकती हैं. साथ ही तेज गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है. मौसम में बदलाव का ज्यादातर असर शाम और रात के समय देखने को मिलेगा.

एजेंसी के अनुसार, 3-4 सितम्बर को मॉनसून ट्रफ धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसक जाएगी. इसकी वजह से ज्यादातर हल्की से मध्यम स्तर बारिश होगी. जबकि 6 से 8 सितम्बर के बीच नया लो-प्रेशर सिस्टम दक्षिण राजस्थान, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ेगा. उस दौरान दिल्ली इस सिस्टम से दूर रहेगी और यहां केवल हल्की बारिश के ही आसार रहेंगे.

गर्मी से इस सप्ताह भी रहेगी राहत 

इस बार पूरे अगस्त भर बरसात होती रही, जिसकी वजह से लोगों को तीखी गर्मी से काफी राहत मिली. अब सितंबर के पहले सप्ताह में भी राहत का यह दौर बरकार रहेगा. इस पूरे हफ्ते बादल छाए रहने से दिन का तापमान 30-32 डिग्री के आसपास और रात का तापमान 20-22 डिग्री तक रहेगा. हालांकि बीच-बीच में उमस लोगों के पसीने छुड़ाती रहेगी. 

अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि

देश में अगले 24 घंटे मौसम की बात की जाए तो लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, सौराष्ट्र-कच्छ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, बिहार, सिक्किम और उत्तर बंगाल (हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र) में हल्की बारिश संभव है. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान, कोंकण-गोवा और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं .

कर्नाटक, केरल, दक्षिण तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मंगलवार को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और अंडमान-निकोबार में तेज से भारी बारिश की संभावना है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

weather update

