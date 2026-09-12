/रविवार को बदलेगा मौसम का मिजाज, UP-बिहार सहित 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट; घर से निकलने से पहले देखें IMD की चेतावनी

देश के कई हिस्सों में रविवार को मौसम का मिजाज बदल सकता है. मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है. उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि बिहार में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.
13 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है. पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश ज्यादा असर डाल सकती है. गुजरात में रविवार को बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी गई है.
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है. फिलहाल राज्य में बहुत भारी बारिश को लेकर कोई बड़ा अलर्ट नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होती रह सकती है. बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
बिहार के कुछ हिस्सों में 13 सितंबर को बारिश हो सकती है. IMD के मुताबिक, 13 से 15 सितंबर के बीच राज्य के अलग-अलग इलाकों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है. रविवार को बहुत भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं. 16 से 18 सितंबर के बीच बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.
दिल्ली में रविवार को दिनभर बादल छाए रह सकते हैं. सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 से 3 डिग्री कम रहने का अनुमान है. इससे पहले 12 सितंबर को भी राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई थी.
हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 13 सितंबर को बारिश और गरज-चमक की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान भी कई जगह अच्छी बारिश हुई. धर्मशाला में करीब 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत में भी बारिश का दौर बने रहने का अनुमान जताया है.
राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में रविवार को बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने 12 से 14 सितंबर के बीच पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. 13 और 14 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में कई जगह बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है. बारिश वाले इलाकों में लोगों को मौसम की स्थिति देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.