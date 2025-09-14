Mausam Update: दिन में तेज गर्मी छुड़ा रही पसीने, लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दे दी है दस्तक

All India Weather Update: इन दिनों मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है. दिन में जहां तेज गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है. वहीं रात में अब ठंडक का अहसास होने लगा है. क्या इसका मतलब ये माना जाए कि सर्दी ने चुपके से दस्तक देनी शुरू कर दी है.
Trending Photos
IMD Weather Update 15 September 2025: देश में मॉनसून कमजोर पड़ रहा है और चिलचिलाती धूप फिर से लोगों को परेशान करने लगी है. कई राज्यों में बारिश अब भी जारी है लेकिन उसका असर पिछले महीने हुई मूसलाधार बरसात जैसा नहीं है. मौसम में आ रहे इस बदलाव की वजह से दिन में जहां उमस और गर्मी है. वहीं रात में अब ठंडक महसूस होने लगी है. पहाड़ी इलाकों में तो रात में सर्दी का आगमन भी शुरु हो गया है. इस मौसमी बदलाव के दौर में अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहना जरूरी है. आज हम आपको बताते हैं कि सोमवार को नए सप्ताह के मौसम की शुरुआत कैसे होने जा रही है.
15 सितंबर को कैसा रहेगा दिल्ली एनसीआर का मौसम?
भारतीय मौसम विभाग (IMD) देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में 15 सितंबर को मौसम आंशिक रूप से बादलयुक्त रहेगा. सुबह और शाम को ठंडक महसूस होगी. तापमान दिन में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह 25 से 27 डिग्री के आसपास रहेगा. हल्की धुंध या बूंदाबांदी की थोड़ी संभावना है, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी. हवा दक्षिण-पश्चिम दिशा से हल्की चलेगी, और आर्द्रता सामान्य स्तर पर रहेगी. कुल मिलाकर, यह एक सुखद दिन होगा, लेकिन बाहर जाते समय हल्के कपड़े पहनें.
दिन में निकलेगी चमकदार धूप
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहेंगे. कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन तेज बरसात नहीं होगी. दिन में चमकदार धूप निकलेगी, जो लोगों के पसीने छुडाएगी. अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री तक रहेगा.
पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज गरज के साथ आकाश में बिजली भी चमक सकती है. कई जगहों पर भारी वर्षा का खतरा बना रहेगा, जो बाढ़ की वजह बन सकता है. पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होगी, खासकर हिमालयी इलाकों में. इस दौरान तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच बना रहेगा.
16 सितंबर तक भारी बरसात के आसार
मध्य भारत में आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद है. कई जगहों भारी बरसात के भी आसार हैं. इस बारिश की वजह से तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच रह सकता है. पश्चिमी भारत के गुजरात, गोवा और कोंकण क्षेत्र में बिखरी हुई बारिश के साथ गरज संभव है. इन इलाकों में 16 सितंबर तक बरसात जारी रह सकती है.
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, इसलिए मछुआरों को सावधान रहना चाहिए. इन इलाकों में तापमान यहां 28 से 32 डिग्री के बीच रहेगा. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मध्यम वर्षा के साथ गरज की संभावना है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.