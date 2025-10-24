Weather Update today: इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी

Weather update today: आज आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. खासकर दक्षिण गुजरात में आज मौसम का हाल देखकर आगे की तैयारी करने की सलाह दी गई है.
Weather Update today: अक्टूबर के बाकी दिनों खासकर आखिरी हफ्ते के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी हो चुका है. 24 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो आज उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहेगा. दिल्ली और एनसीआर में सुबह आसमान एकदम क्लियर रहा. यानी कोहरा नहीं दिखा. दिल्ली कड़ाके वाली ठंड के मशहूर है. ऐसे में यहां हाड़ कंपाने वाली सर्दी की शुरुआत कब होगी और उत्तर भारत को कोहरा अपनी चपेट में कब लेगा, ये आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि आज के मौसम के लिए मौसम विभाग यानी आईएमडी (IMD) ने क्या अलर्ट जारी किया है.
आज आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. खासकर दक्षिण गुजरात में आज मौसम का हाल देखकर आगे की तैयारी करने की सलाह दी गई है. सूरत, नवसारी, वलसाड के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है. आम सैलानी हों या मछुआरे सभी को समंदर में नहीं जाने की एडवायजरी जारी की गई है. गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में भी अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. नासिक में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है.
उत्तर भारत में 28 अक्टूबर तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. 28 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश न होने का अनुमान लगाया गया है.
पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है. ऐसे में मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड के बाद अब कड़ाके की ठंड की बारी है. उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. चार धाम के कुछ हिस्सों में बर्फबारी होने से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने लगी है. हिमाचल में भी कुछ जगहों पर बर्फबारी से मौसम बदला है. पूर्वानुमान के मुताबिक नवंबर महीने में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो सकती है.
