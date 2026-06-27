/झुलसा रही गर्मी के बीच मानसून का इंतजार, उमस ने बढ़ाई मुसीबत; IMD ने बताया- आज देशभर का मौसम कैसा रहेगा

Pan-India Weather Update: उत्तर भारत में शुक्रवार को झुलसाने वाली तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए. धूप इतनी तेज थी कि घरों में कूलर के सामने भी लोगों के पसीने नहीं सूख रहे थे. इसके चलते लोगों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी. अब लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है. इस बारे में भारतीय मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानी 27 जून को 27 जून को देश के उत्तर-पश्चिम में गर्मी, जबकि पूर्व, पूर्वोत्तर और पश्चिमी तट पर मानसूनी सक्रियता रहेगी. दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में गर्मी और आंशिक रूप में बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है. हालांकि, इससे पब्लिक को ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है. फिर भी चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी.
हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 27-29 जून को भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है. इसकी वजह से वहां पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा रहेगा. ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज कोकण-गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र में भारी बारिश की संभावना बन रही है. पश्चिमी घाट क्षेत्रों में अच्छी बारिश से कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है. मध्य भारत में आज बारिश की कमी देखने को मिलेगी. कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो 27 जून का आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. करीब 60 किमी प्रति घंटा वाली तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 39-41°C और न्यूनतम 26-28°C के आसपास रह सकता है.
IMD के अनुसार, रात या सुबह के समय हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान गर्मी और उमस बनी रहेगी, लेकिन हीट वेव की स्थिति नहीं रहेगी. पिछले दिनों की तरह धूल भरी हवाएं और सैंडस्टॉर्म की आंशिक संभावना रहेगी.