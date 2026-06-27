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झुलसा रही गर्मी के बीच मानसून का इंतजार, उमस ने बढ़ाई मुसीबत; IMD ने बताया- आज देशभर का मौसम कैसा रहेगा

Delhi-NCR Weather Update: झुलसा रही गर्मी के बीच उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. अब लोगों को राहत के लिए मानसून का बेसब्री से इंतजार है. आइए जानते हैं कि आज देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:00 AM IST
झुलसा रही गर्मी के बीच मानसून का इंतजार, उमस ने बढ़ाई मुसीबत; IMD ने बताया- आज देशभर का मौसम कैसा रहेगा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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