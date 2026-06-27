/झुलसा रही गर्मी के बीच मानसून का इंतजार, उमस ने बढ़ाई मुसीबत; IMD ने बताया- आज देशभर का मौसम कैसा रहेगा

Pan-India Weather Update: उत्तर भारत में शुक्रवार को झुलसाने वाली तेज गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए. धूप इतनी तेज थी कि घरों में कूलर के सामने भी लोगों के पसीने नहीं सूख रहे थे. इसके चलते लोगों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी. अब लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है. इस बारे में भारतीय मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.