मैदानों में कोहरा, पहाड़ों में भीषण बर्फबारी... साल के आखिरी दिन से लेकर नए साल के पहले दिन के लिए मौसम विभाग की वार्निंग जारी

Weather Update today: नए साल का स्वागत करने के लिए हर कोई बेकरार है. कोई मंदिरों में भगवान के दर्शनों के साथ अपना नया साल शुरू करना चाहता है तो कोई इसी मौके को कुदरत की हसीन वादियों में बिताने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर पहुंच चुका है. ऐसे आला दर्जे के घुमक्कड़ या तो समुद्री किनारों पर मौज मस्ती कर रहे हैं या पहाड़ों में हो रही बर्फबारी को देखने और महसूस करने के हिमाचल से लेकर जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की वादियां एक्सप्लोर कर रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग ने साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर के मौसम का हाल बताकर न्यू इयर सेलिब्रेट करने पहाड़ों पर पहुंचे लोगों को खुशखबरी सुना दी है.

सैलानियों से पटे हिल स्टेशन

इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. यह बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिलेगा. नए साल पर भारी बर्फबारी का अलर्ट है. खासकर 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है. जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी की तीव्रता काफी बढ़ने की संभावना है.

नए साल के जश्न से पहले हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम तक होटल सैलानियों से खचाखच भरे हैं. किसी भी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है. यानी होटल 100 फीसदी ऑक्यूपाइड हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी 31 दिसंबर को जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल सकती है, हालांकि इस सिस्टम का असर उत्तराखंड पर कुछ खास नहीं होने वाला है.

ये भी पढ़ें- गुलमर्ग से 'गुम' थी बर्फ की चादर, मौसम ने मारी पलटी; पहलगाम और सोनमर्ग तक होटलों में जगह न बची

एक जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग (IMD) ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की या मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के मुताबिक 30 दिसंबर से एक ताजा और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करेगा, जिसका असर 2 जनवरी की दोपहर तक बने रहने के आसार हैं. इसी तरह 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के रोहतांग क्षेत्र सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी होने की संभावना है.

ANI से बात करते हुए आईएमडी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा और अधिकांश स्थानों पर धूप खिली रही. कटियार ने ये भी कहा, 'पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में मौसम ज्यादातर शुष्क रहा. आगे देखते हुए, 30 दिसंबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा, जो 2 जनवरी की दोपहर तक जारी रहेगा.'

31 दिसंबर और 1 जनवरी को मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि इस अवधि में मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुल्लू, लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है. वहीं सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे निचले और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.

आईएमडी के मुताबिक, नए साल के दौरान राज्य के अधिकांश पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी की संभावना है. शिमला जिले में खासतौर पर नारकंडा और कुफरी जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की उम्मीद है. वहीं शिमला शहर में बारिश का खतरा अधिक है, हालांकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हल्की से मध्यम बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है.

शीतलहर का येलो अलर्ट

2 जनवरी के बाद हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में धूप लौट सकती है. आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी भी दी है. आईएमडी के मुताबिक 31 दिसंबर को पूरे राज्य में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है. दिन के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है.”

तापमान में इस गिरावट के चलते शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में दिन और रात दोनों समय शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. आईएमडी ने इन जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. कोहरे को लेकर आईएमडी ने बताया कि अगले दो दिनों तक मंडी और बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों में रात के समय घना कोहरा छा सकता है, जिसमें 31 दिसंबर की रात के बाद सुधार होने की उम्मीद है. हालांकि 3 जनवरी के बाद बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर जिलों में फिर से कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ सकता है.

दिल्ली में बारिश का अलर्ट

शीतलहर की शुरुआत होने के साथ-साथ दिल्ली की सर्दी अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक न्यू इयर ईव यानी कि 31 दिसंबर को छिटपुट बारिश हो सकती है. इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है. आगे तापमान में गिरावट और बारिश के कारण गलन बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को भीषण ठंड के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा.

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को नए साल के दौरान विशेष रूप से बर्फबारी और शीतलहर प्रभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है. 31 दिसंबर तक लगभग पूरे उत्तर भारत में ठंड की स्पीडोमीटर हाई रहेगा. तापमान 8-20°C के बीच रहेगा और सुबह-सुबह आसमान घने कोहरे की चपेट में रहेगा.

उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाले दिन लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं. यूपी-बिहार के अधिकांश जिलों में तड़के विजिबिलिटी (दृश्यता) 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है. प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके.