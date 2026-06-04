राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर, जान लें IMD का नया अपडेट

IMD Weather Update 4 June 2026: कुछ दिनों की राहत के बाद तेज गर्मी ने फिर से कहर ढहाना शुरू कर दिया है. सुबह होते ही लोगों को ऐसा एहसास होता है, जैसे दोपहर हो गई हो. तेज गर्मी का दौर शुरू होते ही लोगों का दोपहर में निकलना फिर से कम हो गया है. लोग राहत के लिए बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उन्हें लू के थपेड़ों से राहत मिले. अब मौसम को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बड़ा अपडेट जारी किया है.

आज भी झेलनी पड़ेगी सूरज की तपिश

IMD के अनुसार, आज 4 जून को भी गर्मी की तपिश झेलनी पड़ेगी. लेकिन कई इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और शाम के वक्त आंधी चल सकती है. जिससे पारे में थोड़ी गिरावट आएगी. उत्तर भारत में आने वाले दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आंशिक बादल छाएंगे, जिससे कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी.

पूर्वोत्तर भारत में आने वाले असम, मेघालय समेत बाकी राज्यों में पहले से चल रही भारी बारिश आज भी जारी रह सकती है. मध्य भारत और राजस्थान में गर्मी का असर बरकरार रहेगा, हालांकि कुछ जगहों पर प्री-मानसून गतिविधि से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.

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5 जून को मिल सकती है हल्की राहत

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ की वजह से 5 जून को हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इसकी वजह से गर्मी की लहर थोड़ा कम होगी. हालांकि मौसम में उमस काफी ज्यादा हो जाएगी, जो लोगों के पसीने निकालेगी. ऐसे में लोगों को धूप से बचने, हाइड्रेटेड रहने और यातायात के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

दक्षिण भारत में आज प्रवेश करेगा मानसून

राहत की बात ये है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून के आसपास केरल पहुंचने वाला है. ऐसे में अगले 24 घंटों में केरल में मानसून की शुरुआत होने की संभावना है. इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तट में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है. साथ ही गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधि बढ़ेगी. मानसून आने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा भी रहेगा, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.