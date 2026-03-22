Advertisement
trendingNow13149897
Hindi Newsदेशदो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल

दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल

Weather news: उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं. मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को देखते हुए 23 मार्च को भी दिल्ली और आस-पास के इलाकों मेंं हल्की बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने की संभावना जताई है. आईएमडी के मुताबिक इस नए सिस्टम के चलते तापमान में फिलहाल गिरावट बनी रहेगी और मौसम सुहावना बना रहेगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बारिश का पूर्वानुमान
बारिश का पूर्वानुमान

Weather Forecast 23 March: अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक हजार किलोमीटर लंबी एक बारिश पट्टी ने बीते तीन दिनों से दिल्ली समेत कई राज्यों के मौसम को बिगाड़ दिया था. दिल्ली-एनसीआर में लोगों को ठंड महसूस हुई तो उन्हें गर्म शॉल और कंबल निकालने की जरूरत महसूस हुई. रविवार को तेज धूप खिली तो लोगों को लगा कि गर्मी फिर जोर पकड़ने वाली है. अगर आप भी ऐसा सोंच कर अपना कंबल फिर से वापस पैक करने की सोच रहे हैं, तो अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. आईएमडी यानी मौसम विभाग दिल्ली और आस-पास मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं. IMD ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को देखते हुए  23 मार्च को भी दिल्ली में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के मुताबिक नए सिस्टम के चलते सोमवार को भी तापमान में फिलहाल गिरावट बनी रहेगी और मौसम सुहावना रहेगा. गौरतलब है कि एक हजार किलोमीटर की बारिश की पट्टी ने तीन-तीन देशों के मौसम का सिस्टम बिगाड़ दिया था.

उत्तर और मध्य भारत का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहले उत्तर पाकिस्तान से दक्षिण मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था, जो अब पूर्व की ओर बढ़ते हुए हरियाणा से छत्तीसगढ़ तक प्रभाव दिखा चुका है. इसके असर से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह और दोपहर के समय हल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म गतिविधियां अभी आगे भी देखने को मिल सकती हैं. हालांकि, यह विक्षोभ अब कमजोर पड़ चुका है. बीते तीन दिनों में हुई बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में लगातार रुक-रुककर गिरावट दर्ज की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- 1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...

आज के मौसम की बात करें तो आधा दिन बीत चुका है. उत्तर भारत के कई इलाकों में सूरज की लुका छिपी देखी गई. अगले सात दिनों में तापमान धीरे-धीरे सामान्य स्तर के करीब पहुंचने की संभावना है. 22 से 29 मार्च तक अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
india bangladesh relations
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?