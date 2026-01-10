जम्मू-कश्मीर से लद्दाख तक शीतलहर का प्रकोप, जानिए दिल्ली से लेकर अपने राज्य में ठिठुरन वाली ठंड और मौसम का हाल

Weather Forecast: मौसम विभाग (IMD) ने जम्मू-कश्मीर समेत देश के मौसम का हाल बताया है. शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात जम्मू और कश्मीर (J&K) और लद्दाख में भीषण शीतलहर की स्थिति और तेज़ हो गई, जिससे ज़्यादातर इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया और ठंड बढ़ गई है.
Weather forecast: पूरे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बना हुआ है. उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में कम से कम एक हफ्ते तक ठंड, शीतलहर का प्रकोप रहने की भविष्यवाणी की गई है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर का प्रकोप जारी है. पहाड़ों से आ रही शीतलहर से मैदानों का हाल बेहाल है. कश्मीर घाटी में भीषण ठंड का दौर (चिल्लई-कलां) 28 जनवरी तक चलेगा. शोपियां में -8.2°C, द्रास में तापमान गिरकर -24.6°C पहुंच गया है. शुष्क मौसम के कारण पानी का स्तर तेज़ी से गिरा है और लगभग सभी जल निकाय जम गए हैं. शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को जम्मू और कश्मीर (J&K) और लद्दाख में भीषण शीतलहर की स्थिति और तेज़ हो गई, जिससे ज़्यादातर इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया और ठंड बढ़ गई.
घाटी के मौसम का हाल
कश्मीर घाटी में, शोपियां में सबसे कम तापमान माइनस 8.2°C दर्ज किया गया, इसके बाद पुलवामा में माइनस 8.0°C, पहलगाम में माइनस 7.8°C, और सोपोर में माइनस 7.6°C रहा. श्रीनगर एयरपोर्ट पर तापमान गिरकर माइनस 7.2°C हो गया, जबकि शहर के केंद्र में यह माइनस 5.7°C रहा. अन्य जगहों में काजीगुंड में माइनस 6.3°C, कुपवाड़ा में माइनस 6.1°C, और गुलमर्ग में माइनस 6.8°C तापमान दर्ज किया गया.
जम्मू संभाग
जम्मू संभाग के ऊंचे इलाकों में भी ठंड का प्रकोप रहा, जिसमें भद्रवाह में माइनस 2.8°C, सांबा और राजौरी दोनों में माइनस 1.6°C, बनिहाल में माइनस 0.4°C, और उधमपुर में 0.2°C तापमान रहा. जम्मू शहर में तापमान थोड़ा बेहतर 3.6°C और कटरा में 5.2°C रहा.
लद्धाख का हाल
लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसमें द्रास में हड्डी कंपा देने वाला माइनस 24.6°C तापमान दर्ज किया गया. जो इस क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान रहा. पदुम में माइनस 19.6°C, न्योमा में माइनस 20.3°C, हानले में माइनस 17.0°C, तांग्स्ते में माइनस 17.7°C, लेह में माइनस 14.4°C, कारगिल में माइनस 13.7°C, और नुब्रा घाटी में माइनस 13.5°C तापमान रहा.
IMD अधिकारियों के मुताबिक इन स्थितियों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बाधित किया है, जल निकाय जम गए हैं और फ्रॉस्टबाइट और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया है. ऊंचे इलाकों में बिजली कटौती और बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने की समस्या बनी हुई है. कश्मीर की जीवनरेखा झेलम नदी में पानी का लेवल इस मौसम में अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, जो इस बात की चेतावनी दे रहा है कि अगर आने वाले समय में बर्फबारी और बारिश नहीं हुई तो गर्मियों में पानी की भारी कमी हो सकती है.
मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कड़ाके की ठंड कई दिनों तक जारी रहेगी, इसलिए लोगों से घर के अंदर रहने, गर्म कपड़े पहनने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है. IMD ने तत्काल राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई है, मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
देश के मौसम का हाल
दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 7°C के आसपास दर्ज हो रहा है. ठंड अभी कुछ दिन यूं ही सताएगी. 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने पर सर्दी से राहत मिलने का दौर शुरू होगा. उत्तर भारत की ठंड की बात करें तो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान तक सर्दी का सितम बना रहेगा. 15 जनवरी के बाद ही राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं.
