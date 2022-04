Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, मिली गर्मी से राहत

IMD Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है. गुरुवार शाम 7 बजे के बाद से ही कुछ जगहों पर बारिश और तेज हवा ने लोगों को गर्मी से राहत दी है. कई जगहों पर धूल भरी आंधी भी देखने को मिली है. IMD ने पहले ही हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर के लिए धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया था.

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. बुधवार रात से से ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. यहां बीती रात से तेज हवाएं चल रही हैं.

#WATCH | Parts of Delhi experience a sudden weather change after scorching heat over the past few days. Visuals from Feroz Shah Road and around India Gate. pic.twitter.com/nMk3ObBnoj

— ANI (@ANI) April 14, 2022