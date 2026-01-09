Advertisement
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी से थर्राएंगे, भयंकर बारिश से डर जाएंगे, गलन-ठिठुरन, पाला का किन राज्यों में मचेगा कहर; 9 से 14 जनवरी का हाल

खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी से थर्राएंगे, भयंकर बारिश से डर जाएंगे, गलन-ठिठुरन, पाला का किन राज्यों में मचेगा कहर; 9 से 14 जनवरी का हाल

Kharmas Me Mausam ka Hal: खरमास के इन दिनों में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और ठंडी लहर से गलन ने लोगों की जिंदगी में परेशानी खड़ी कर दी है. इस कड़ाके की ठंड के बीच बारिश ने तो और भी लोगों का जीना बेहाल कर दिया है. जान लें मकर संक्रांति से पहले और खरमास खत्म होने तक का मौसम का हाल.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 09, 2026, 08:01 AM IST
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी से थर्राएंगे, भयंकर बारिश से डर जाएंगे, गलन-ठिठुरन, पाला का किन राज्यों में मचेगा कहर; 9 से 14 जनवरी का हाल

Rain Cold In Kharmas 2026: खरमास के बीच ठंड अपना असली रंग दिखाने लगी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक के बीच देश के कई राज्यों में मौसम का जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. कहीं बारिश होगी, कहीं शीतलहर चलेगी और कई इलाकों में घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा. यानी खरमास के दिनों में मौसम अब भारत के कई राज्यों में कहर बरपाने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है. आइए जानते हैं  9 से 14 जनवरी तक का मौसम का हाल. 

उत्तर भारत में ठंड और कंपकंपी का असर
IMD ने चेतावनी दी है कि 9 से 14 जनवरी तक उत्तर भारत के कई हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा रहेगा. सुबह-शाम तापमान काफी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और लोगों को गलन, कंपकंपी और ठिठुरन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. विशेषकर दिल्ली में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर रहा है और मौसम विभाग ने कोल्ड डे/कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है. इससे सुबह-शाम घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, और बुज़ुर्गों तथा बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जोर पकड़ सकती है. 11 और 12 जनवरी को मध्यम से भारी बर्फबारी का अनुमान है. IMD ने पर्यटकों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि कई जगह सड़कें बंद होने का खतरा है.

दक्षिण और तटीय राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
IMD ने 9 से 14 जनवरी के बीच कुछ दक्षिणी और तटीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. इससे सड़कें जल-जमाव और यातायात में परेशानी हो सकती है. बारिश के कारण बिजली कटौती, जलभराव और फसल प्रभावित होने जैसी समस्याएँ भी संभव हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने जनता से सावधानी बरतने को कहा है.

पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी
असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 12 और 13 जनवरी को तेज बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है. कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, इसलिए सावधानी बरतने को कहा गया है.

9 से 14 जनवरी: पूरे देश में मौसम का उतार-चढ़ाव
IMD का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण की ओर से आ रही नम हवाओं के मेल की वजह से हो रहा है. इसके चलते अगले 5–6 दिनों में देश के बड़े हिस्से में ठंड, बारिश, कोहरा और बर्फबारी का मिश्रित असर देखने को मिलेगा.

लोगों के लिए एडवाइजरी

  • सुबह-शाम बाहर निकलने से पहले अच्छी तरह गर्म कपड़े पहनें.
  • कोहरे में वाहन चलाते समय हेडलाइट-फॉग लाइट का इस्तेमाल करें.
  • मौसम से जुड़ी अपडेट IMD की वेबसाइट और ऐप से लेते रहें.
  • बीमार और बुजुर्ग लोग लंबे समय तक ठंडी हवा में न रहें.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

