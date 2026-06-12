/रातभर बरसे बादल और चली तेज हवाएं, तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट; जानिए अगले 72 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, देश के काफी हिस्सों में जून की शुरुआत प्रचंड गर्मी के साथ हुई थी, जिसकी वजह से तापमान 43-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इससे आम लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही थी. हालांकि गुरुवार रात आई बारिश और गरज-चमक के साथ गर्मी को उड़ा दिया. रात के समय हुई तेज बारिश और 60-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं ने तापमान में 4-7 डिग्री की गिरावट दर्ज की. इसकी वजह से सड़कें गीली हो गईं और धूल बैठ गई. साथ ही मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों ने राहत महसूस की.