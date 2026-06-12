/रातभर बरसे बादल और चली तेज हवाएं, तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट; जानिए अगले 72 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम?

IMD Weather Alert 12 June 2026: उत्तर भारत में मौसम ने तेज पलटी मार ली है. गुरुवार रात दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में झमाझम बारिश हुई. साथ ही रात भर ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे तापमान में 5-7 डिग्री की गिरावट आई. पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून गतिविधियों ने पूरे माहौल को ही बदल दिया और लोग इस बदले मौसम का आनंद लेते नजर आए. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के मौसम पर ताजा अपडेट जारी किया है, जिसे आपको जानना चाहिए.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, देश के काफी हिस्सों में जून की शुरुआत प्रचंड गर्मी के साथ हुई थी, जिसकी वजह से तापमान 43-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इससे आम लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही थी. हालांकि गुरुवार रात आई बारिश और गरज-चमक के साथ गर्मी को उड़ा दिया. रात के समय हुई तेज बारिश और 60-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं ने तापमान में 4-7 डिग्री की गिरावट दर्ज की. इसकी वजह से सड़कें गीली हो गईं और धूल बैठ गई. साथ ही मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों ने राहत महसूस की.
अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. आज यानी शुक्रवार 12 जून को दिल्ली-एनसीआर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री के आसपास रह सकता है. इस दौरान 15-25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिससे गर्मी से राहत रहेगी.
शनिवार यानी 13 जून को भी लू से लोगों को राहत रहेगी. इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. बहुत हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री और न्यूनतम 23-25 डिग्री रहेगा.
रविवार 14 जून को भी मौसम सुहावना बना रहेगा. इस दौरान आंशिक बादल रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री और न्यूनतम 24-26 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं. हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेंगी. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश से राहत मिल रही है, हालांकि कुछ इलाकों में गर्मी अभी भी बरकरार है. खास बात ये है कि यह बारिश मानसून की नहीं है और पश्चिम विक्षोभ की वजह से हो रही है.
अगर देश में मानसून की स्थिति की बात की जाए तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है, लेकिन उत्तर भारत में अभी इसका पूरी तरह प्रवेश नहीं हुआ है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 13 जून तक उत्तर-पश्चिम भारत में नम गतिविधियां जारी रहेंगी.
खासकर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मानसून सक्रिय है. मौसम विभाग ने इन तीनों राज्यों में अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी और मध्य भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मानसून आगे बढ़ रहा है, जिससे भारी बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है.
IMD ने आंधी-बारिश वाले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. एडवाइजरी में विभाग ने कहा कि आंधी-बारिश के दौरान पेड़, खंभों, होर्डिंग, या लोहे की चटाइयों से दूर रहें. वे आपके ऊपर गिरकर नुकसान पहुंचा सकती हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में मानसून सक्रिय हो जाएगा. इसके बाद पूरे मुल्क में व्यापक स्तर पर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा.