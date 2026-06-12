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रातभर बरसे बादल और चली तेज हवाएं, तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट; जानिए अगले 72 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम?

IMD Rain alert 12 June 2026: उत्तर भारत में गुरुवार रातभर बादल बरसे और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट आ गई. क्या गर्मी से यह राहत आगे भी जारी रहेगी या फिर से लू झुलसाएगी. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों का मौसम अपडेट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 05:34 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:35 AM IST
रातभर बरसे बादल और चली तेज हवाएं, तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट; जानिए अगले 72 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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