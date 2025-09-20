Mausam Update: संडे को तेज गर्मी से गाल हो जाएंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
Mausam Update: संडे को तेज गर्मी से गाल हो जाएंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट

Weather Update 21 September 2025: रविवार यानी 21 सितंबर का मौसम अजब-गजब रहने वाला है. कहीं पर तेज बरसात लोगों को भिगोएगी तो कहीं भयंकर गर्मी लोगों के गाल टमाटर की तरह लाल कर देगी. आप संडे को बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट जान लें.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:13 PM IST
Mausam Update: संडे को तेज गर्मी से गाल हो जाएंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट

Weather Forecast in Hindi 21 September 2025: लगातार बारिश के बाद अब मॉनसून देश के विभिन्न हिस्सों से विदाई ले रहा है. इसकी वजह से जहां आसमान साफ हो रहा है. वहीं सूरज की तेज तपिश की वजह से तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है. फिलहाल उमस इतनी ज्यादा बनी हुई है कि पंखे के नीचे बैठकर भी पसीने नहीं सूख रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश पूरी तरह खत्म ही हो गई है. कई इलाकों में अब भी झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग की ओर से रविवार के लिए कई जगह भारी से भी ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में 21 सितंबर का मौसम कैसा रहेगा. 

इन राज्यों में गर्म और शुष्क रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और गर्म रहने का अनुमान है. जयपुर और आगरा जैसे शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है. पश्चिमी हिमालयन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी या ठंडी हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है.

भारी उमस निकालेगी शरीर का पसीना

दक्षिण भारत के शहरों जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में रविवार का मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और गर्म रहेगा. चेन्नई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि बेंगलुरु में 27 डिग्री अधिकतम और 20 डिग्री न्यूनतम के साथ हल्की बारिश की संभावना है. कोणकण और गोवा क्षेत्र में अलग-थलग वर्षा हो सकती है. कुल मिलाकर मॉनसून की विदाई के साथ धूप भरा मौसम बनेगा. हवा में आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे तेज उमस महसूस होगी.

भारी से बहुत भारी बरसात का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत में 21 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की चेतावनी है, खासकर असम, सिक्किम और बिहार के हिस्सों में. कोलकाता की बात करें तो वहां पर तापमान 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 27 डिग्री न्यूनतम रह सकता है, जिसमें गरज-चमक के साथ मध्यम स्तर की वर्षा संभव है. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी 18-21 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है. हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे बाढ़ या जलभराव की स्थिति बन सकती है.

भीगा-भीगा रहेगा इन शहरों का मौसम

पश्चिमी और मध्य भारत, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं, में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. मुंबई का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अहमदाबाद में 33 डिग्री अधिकतम रहने की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र में 18 सितंबर तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान था, जो अब 21 सितंबर तक बढ़ गया है, हालांकि इसी तीव्रता कम हो सकती है. हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा औसत रहेगी और कुल वर्षा 109 मिलीमीटर से अधिक होने की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर में तेज धूप करेगी परेशान

दिल्ली एनसीआर में 21 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने की उम्मीद है, जबकि आर्द्रता का स्तर 78% के आसपास रहेगा. दोपहर में सूरज की किरणें तेज रहेंगी, इसलिए सनस्क्रीन का उपयोग करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

