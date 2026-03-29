Advertisement
trendingNow13158264
Hindi Newsदेशकभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल, IMD ने बताया

कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल, IMD ने बताया

IMD Weather Warning: भारत में मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में कल, यानी 30 मार्च 2026 को भी मौसम में उलट-फेर देखने को मिल सकता है. IMD ने भारत के कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी की है. उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य भारत में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल, IMD ने बताया

Weather Forecast India: सोमवार, यानी 30 मार्च 2026 को भारत के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज का बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य भारत में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है. मौसम के ऐसे बदलने का बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है. ऐसे में अगर कल आप घर से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए. 

क्यों बदला मौसम का हाल?

भारत के मौसम में चल रहे इस उतार-चढ़ाव का बड़ा कारण एक 'वेस्टर्न डिस्टरबेंस' है, जो इस समय उत्तरी ईरान और उससे सटे कैस्पियन सागर के ऊपर, ऊपरी हवाओं के एक चक्रवाती घेरे के रूप में मौजूद है. इसके साथ ही, 2 अप्रैल से एक और नया 'वेस्टर्न डिस्टरबेंस' भारत में प्रवेश करने की उम्मीद है, जिसके कारण मौसम में उथल-पुथल से राहत मिलने की उम्मीद कम है. 

कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में मौसम का हाल

IMD ने सोमवार को कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसके साथ-साथ 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि का भी खतरा बना हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में सोमवार की शुरुआत हल्के बादलों के साथ होगी, लेकिन दोपहर तक आसमान में पूरी तरह बादलों के घिरने की संभावना है. IMD के अनुसार दोपहर और शाम को गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. यहां अधिकतम तापमान 20 से 30°C के बीच और न्यूनतम तापमान 20 से 22°C के बीच रहने की संभावना है, जो साल के इस समय के लिए सामान्य से कम है. 

पूर्वोत्तर भारत में क्या रहेगा मौसम का हाल?

अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को विशेष रूप से भारी बारिश हो सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

IMD weather warning

Trending news

कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
IMD weather warning
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
Petrol pump
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
महिलाओं को 2 हजार भत्ता, छात्रों को फ्री लैपटॉप, स्टालिन ने लगाई 'फ्री' की झड़ी
Assembly Election 2026
महिलाओं को 2 हजार भत्ता, छात्रों को फ्री लैपटॉप, स्टालिन ने लगाई 'फ्री' की झड़ी
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
Haryana news
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
West Bengal elections 2026
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल