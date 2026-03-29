कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल, IMD ने बताया

Weather Forecast India: सोमवार, यानी 30 मार्च 2026 को भारत के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज का बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य भारत में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है. मौसम के ऐसे बदलने का बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है. ऐसे में अगर कल आप घर से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए.

क्यों बदला मौसम का हाल?

भारत के मौसम में चल रहे इस उतार-चढ़ाव का बड़ा कारण एक 'वेस्टर्न डिस्टरबेंस' है, जो इस समय उत्तरी ईरान और उससे सटे कैस्पियन सागर के ऊपर, ऊपरी हवाओं के एक चक्रवाती घेरे के रूप में मौजूद है. इसके साथ ही, 2 अप्रैल से एक और नया 'वेस्टर्न डिस्टरबेंस' भारत में प्रवेश करने की उम्मीद है, जिसके कारण मौसम में उथल-पुथल से राहत मिलने की उम्मीद कम है.

कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में मौसम का हाल

IMD ने सोमवार को कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इसके साथ-साथ 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि का भी खतरा बना हुआ है.

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दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में सोमवार की शुरुआत हल्के बादलों के साथ होगी, लेकिन दोपहर तक आसमान में पूरी तरह बादलों के घिरने की संभावना है. IMD के अनुसार दोपहर और शाम को गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. यहां अधिकतम तापमान 20 से 30°C के बीच और न्यूनतम तापमान 20 से 22°C के बीच रहने की संभावना है, जो साल के इस समय के लिए सामान्य से कम है.

पूर्वोत्तर भारत में क्या रहेगा मौसम का हाल?

अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को विशेष रूप से भारी बारिश हो सकती है.