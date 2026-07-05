/अमरनाथ यात्रा को लेकर भोले के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, तीर्थयात्रियों का उमड़ा सैलाब; LG मनोज सिन्हा को करनी पड़ी ये अपील

Amarnatrh Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को पहलगाम में नुनवान बेस कैंप का दौरा किया. उन्होंने कहा कि इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा में पिछले 4 सालों के मुकाबले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है. उन्होंने बिना वैध रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अपनी तय तारीखों का इंतज़ार करें.
पहलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा, 'मैंने अमरनाथ यात्रा के पिछले चार संस्करणों को करीब से देखा है. इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. बड़ी संख्या में लोग बिना पहले से रजिस्ट्रेशन कराए भी आ रहे हैं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पहले से कहीं बेहतर इंतज़ाम किए हैं. मैं सभी बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपनी बारी का इंतजार करने का आग्रह करता हूं.'
स्वास्थ्य सुविधाओं का ज़िक्र करते हुए LG सिन्हा ने कहा कि नुनवान बेस कैंप में पिछले दो सालों से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल काम कर रहा है, जहां हर दिन लगभग 2,500 मरीज आते हैं, जो यात्रा के लिए चिकित्सा तैयारियों के स्तर को दर्शाता है.
उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नुनवान बेस कैंप में श्री अमरनाथ जी यात्रा के समग्र प्रबंधन की समीक्षा भी की, जिसमें तीर्थयात्रियों की आवाजाही, सुरक्षा, आवास, रजिस्ट्रेशन और अन्य लॉजिस्टिकल इंतज़ामों पर ध्यान दिया गया.
सिन्हा ने 'X' पर लिखा, 'आज मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्रबंधन की समीक्षा के लिए पहलगाम में नुनवान बेस कैंप का दौरा किया. चर्चा मुख्य पहलुओं पर केंद्रित थी, जिसमें तीर्थयात्रियों की आवाजाही, सुरक्षा उपाय, आवास सुविधाएं, रजिस्ट्रेशन की प्रगति और एक सुचारू पवित्र यात्रा के लिए ज़रूरी अन्य लॉजिस्टिकल ज़रूरतें शामिल थीं.'
उन्होंने आगे लिखा- 'अधिकारियों को सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. इसे साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर श्रद्धालु को वैध रजिस्ट्रेशन की तारीख के अनुसार यात्रा करने के महत्व के बारे में बताया जाए ताकि इंतजार का समय कम हो सके. तीर्थयात्रियों को भरोसा दिलाते हुए सिन्हा ने कहा कि यात्रा से जुड़े सभी लोग भगवान शिव के पर्वतीय मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव देने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.'