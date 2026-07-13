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भारत में दिखने लगा अल नीनो का असर, अचानक थम गई मानसून की रफ्तार; वैज्ञानिकों ने क्या चेताया?

अल नीनो को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी. जिसका असर देखने को मिलने लगा है. वैज्ञानिकों ने बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर होती नजर आ रही हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 13, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:46 PM IST
भारत में दिखने लगा अल नीनो का असर, अचानक थम गई मानसून की रफ्तार; वैज्ञानिकों ने क्या चेताया?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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