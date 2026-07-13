/भारत में दिखने लगा अल नीनो का असर, अचानक थम गई मानसून की रफ्तार; वैज्ञानिकों ने क्या चेताया?

El Nino impact on India: हाल में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बादल जमकर बरसे हैं, लेकिन वर्तमान में बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे. देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज रहने का पूर्वानुमान जताया है. इससे साफ है कि कई हफ्तों तक अनियमित मानसून के मौसम के बाद, अल नीनो भारत के मौसम पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर रहा है.
दरअसल, वैज्ञानिकों ने पहले ही चेताया था कि अल-नीनो का प्रभाव भारत पर और यहां के मानसून पर देखने को मिलेगा, जिस कारण बारिश काफी कम होगी. मौसम के जानकारों ने फिर से चेताया है कि प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल नीनो की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो रही है. यही कारण देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर होती नजर आ रही हैं.
माना जा रहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून पहले ही कमजोर पड़ा है और अगले तीन से चार दिनों तक मध्य, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में बारिश कम रहने की संभावना है. वहीं, मौसम वैज्ञानियों ने चेताया है कि अल नीनो के बढ़ते प्रभाव से मौजूदा शांत मौसम की स्थिति और भी गंभीर हो रही है. यही कारण है कि भारत में बारिश के लिए जिम्मेदार प्रणालियों के निर्माण को बाधित कर रहा है.
गौर करने वाली बात है कि जून के अंत में और जुलाई की शुरुआत में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जिसके बाद लगा कि देर से आया मानसून सामान्य हो गया है. हालांकि, बारिश का वह सिलसिला अब काफी धीमा हो गया है. देश के कई राज्यों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की जा रही है. वहीं, मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में झमाझम बारिश की संभावना काफी कम है.
वैज्ञानिक बताते हैं कि अल नीनो की वजह से मानसूनी हवाओं की ताकत काफी कमजोर हो जाती है. यह कारण है बारिश वाले बादल काफी कम बनते हैं और उनका प्रभाव भी सीमित हो जाता है. ठीक यही स्थिति अगर लंबे समय तक जारी रहती है, तो देश के कई हिस्सों में बारिश काफी कम देखने को मिलती है.
वैज्ञानिकों ने माना है कि अल नीनों और जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव भारत के मानसून पर पड़ रहा है. इसमें पहले की तुलना में यह मानसून को और अनिश्चित बता रहा है. कभी काफी तेज बारिश, तो कभी लंबे समय तक सूखा देखने को मिल रहा है. इस कारण वैज्ञानिक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
चूंकि, भारत के किसानों की मानसून पर काफी अधिक निर्भरता है. ऐसे में अगर मानसून में बारिश कम होती है, तो इसका सीधा असर कृषि कार्यों पर देखने को मिल सकता है. कम बारिश के कारण खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है. मानसून में पहले ही हुई देरी और फिर कम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है.