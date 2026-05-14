त्रिपुरा, गोवा, हरियाणा और...दिखने लगा PM की अपील का असर, कई राज्यों में आधा हुआ CM का काफिला; गाड़ी छोड़ साइकिल से निकले मंत्री

PM Modi Appeal: पीएम मोदी ने देश वासियों से तेल की बचत करने की अपील की थी. साथ ही साथ एक साल तक सोना न खरीदने की भी बात कही थी. इस अपील का पालन पीएम मोदी ने खुद किया और उन्होंने केवल दो गाड़ियों से सफर किया, पीएम के साथ-साथ देशभर के कई राज्यों के सीएम और मंत्री भी इसका पालन कर रहे हैं. जानिए किन राज्यों में इसका क्या असर पड़ा है?

दिखने लगा है असर

कई राज्यों में पीएम की अपील का असर दिख रहा है, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर ग्रुप C और D के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. आंध्र प्रदेश, गोवा, यूपी, सहित तमाम राज्यों के सीएम ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है. राजस्थान और बिहार में भी VVIP काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है.

कुछ गाड़ियों के साथ दिखे रक्षामंत्री

पीएम की अपील की असर को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छोटे काफिले के साथ जोधपुर के लिए रवाना हुए, इसके अलावा हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा निकाय चुनाव सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए साइकिल से पंचकमल पहुंचे.

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हरियाणा के सीएम ने कही ये बात

वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा सरकार राष्ट्रहित में ईंधन की बचत और संसाधनों के उचित उपयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. इसी क्रम में मैंने अपने फ्लीट में न्यूनतम वाहनों के उपयोग का निर्णय लिया है, अगले आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से केवल आवश्यक वाहन ही शामिल होंगे. साथ ही, सप्ताह में एक दिन बिना किसी वाहन के कार्य करने का भी संकल्प लिया है.

हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण एवं सभी विभागों के अधिकारी भी यात्रा के दौरान सीमित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करेंगे, इसके साथ ही सभी मंत्रियों, विधायकों एवं अधिकारियों से आग्रह है कि अधिकतम बैठकों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से करें तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा या बैठक करें. मैं प्रदेशवासियों से भी निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ईंधन बचत के इस अभियान में सहभागी बनकर देशहित में अपना योगदान दें.

चंद्रबाबू नायडू के काफिले में कटौती

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम की इस अपील का ध्यान दिया और केवल 4 गाड़ियों के साथ सचिवालय गए, साथ ही साथ उन्होंने मंत्रियों, वीआईपी लोगों से भी सरकारी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने और जरूरत होने पर ही यात्रा करने की अपील की है.

पंजाब के राज्यपाल ने क्या कहा?

वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया है कि हर बुधवार को हमारा कोई भी अधिकारी चार-पहिया वाहन से नहीं आएगा.

Prime Minister Narendra Modi has reduced his convoy size significantly. Reduction in vehicles was done while maintaining essential security components as per SPG protocol. pic.twitter.com/kuC9OfyAxN — ANI (@ANI) May 13, 2026

दिल्ली की सीएम ने कही ये बात

पीएम की अपील के बाद दिल्ली की सीएम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है. इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए विभागीय कामकाज हेतु वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है.

मैं और मेरे सभी कैबिनेट सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी एवं सभी विभाग भी आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे तथा कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे. ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रहित से जुड़ा दायित्व है, दिल्ली सरकार ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. मैं सभी दिल्लीवासियों से आग्रह करती हूं कि वे भीइस आह्वान का पालन करते हुए ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में सहभागी बनें.

दिल्ली के मंत्री ने किया मेट्रो से सफर

उनके इस अपील के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली मेट्रो में INA से कड़कड़डूमा कोर्ट तक सफर किया, फिर मेट्रो स्टेशन से सूरजमल विहार में स्थित 'CM श्री स्कूल' तक जाने के लिए ई-रिक्शा लिया. इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी अपील के बाद कई तरह के निर्देश दिए गए हैं. जबकि कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्र भी मेट्रो में नजर आए थे.

पश्चिम बंगाल में जारी हुए निर्देश

पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सचिवों के साथ बैठक के बाद गैर-जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती करने और राज्य के हित में ईंधन बचाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

गुजरात में मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग का इस्तेमाल

पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के बाद गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया और मंत्री कांति अमृतिया भी पुलिस पायलटिंग वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इन नेताओं ने साफ किया है कि जब तक ईंधन की कीमतों और उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी, वे अतिरिक्त सुरक्षा या पायलट वाहनों के बिना यात्रा करेंगे.

यूपी सरकार ने दिए निर्देश

पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी सरकार ने लोगों से पीएम मोदी की अपील को ध्यान देने की अपील की है, साथ ही कहा है कि फ्यूल का इस्तेमाल कम करें और गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचें, मुख्यमंत्री ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रियों और दूसरे बड़े लोगों के गाड़ियों के काफिले में 50% की कमी करने का निर्देश दिया गया, मुख्यमंत्री ने 'वर्क-फ्रॉम-होम' कल्चर को प्राथमिकता देने की अपील की.