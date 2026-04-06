मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, विपक्ष के 193 सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Impeachment Motion News: मुख्य चुनाव चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पेश किेए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति सी.पी, राधाकृष्णन ने जांच के बाद खारिज कर दिया है. अपना फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में कोई दम नहीं है और यह संवैधानिक उपबंधों के दायरे में उचित नहीं बैठता. ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े 193 सांसदों ने महाभिभायोग का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने CEC पर SIR और चुनावी प्रक्रिया में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया था.

सभापति ने मिली शक्तियों का किया इस्तेमाल

राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव का गंभीरता से निष्पक्ष मूल्यांकन किया. लेकिन उन्होंने प्रस्ताव में कोई दम नहीं पाया. लिहाजा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया. इस फैसले के साथ ही ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल अब सुरक्षित हो गया है.

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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए थे 7 आरोप

बताते चलें कि विपक्ष के 193 सांसदों ने 12 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था. इस पद में उन्होंने CEC पर गैर-संवैधानिक आचरण करने, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने, दुर्व्यवहार करने, वोट का अधिकार छीनने और चुनावी धोखाधड़ी समेत 7 आरोप लगाए थे. अपने नोटिस में विपक्ष ने मांग की थी कि ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर कर उन्हें पद से हटा दिया जाए.

(यह ब्रेकिंग खबर है. इसे अपडेट किया जा रहा है )