Ajit Doval: 'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गवर्नेंस को लेकर अजित डोभाल ने कहा, 'हुआ क्या है कि लोकतंत्र शासन की सबसे प्रभावी और सबसे स्थायी प्रणालियों में से एक साबित होने के बावजूद, गवर्नेंस ने अपनी समस्याएं भी खड़ी कर ली हैं. यह पक्षपातपूर्ण राजनीति को जन्म देता है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:34 PM IST
Ajit Doval on Governance: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं. लेकिन हमें सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण वाले चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए. 

डोभाल ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे उसके लक्ष्यों व आकांक्षाओं की प्राप्ति कराने में शासन की बेहद जरूरी भूमिका होती है. यह सचमुच बहुत सही है कि 2025 में, हम सरदार पटेल के विचारों को नए सिरे से गढ़ें... आज भारत में उनकी दूरदर्शिता की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है. भारत न केवल एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, बल्कि एक निश्चित प्रकार की शासन व्यवस्था, सरकारी ढांचे, सामाजिक ढांचे और वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह से भी एक क्रमिक बदलाव की ओर आगे बढ़  रहा है.

डोभाल ने कहा, 'दुनिया भी एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जब भी बदलाव आता है, सबसे जरूरी होता है साफ नजरिया; आप शोरगुल और खतरों से डरें नहीं. आप मुश्किलों और संभावित खतरों के आगे न झुकें. आपको खुद को तैयार करना होगा. सभ्यता को एक राष्ट्र-राज्य में बदलना एक कमाल का काम है. वे जानते थे कि यह केवल एक बेहद शक्तिशाली शासन तंत्र के जरिए ही संभव है. सरकार को अपेक्षित से आगे बढ़कर सोचना और करना होगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा,  'समय और जगह से परे, कुछ समानताएं हैं कि क्यों कुछ राज्य विकास करते हैं और क्यों कुछ का पतन हो जाता है. ऐसा क्या होता है जिससे कुशासन और आखिर में विनाश होता है. एक कारण अधिनायकवाद है, जो दमनकारी है और जिसमें भेदभावपूर्ण कानून, न्याय की खराब व्यवस्था, हाशिए पर पड़ी आबादी और मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो इस राष्ट्र के पतन में योगदान दे रहे हैं. 

दूसरी जरूरी बात संस्थागत पतन है. संस्थाएं, नागरिक और सैन्य, दोनों ही क्षयग्रस्त होने लगती हैं, सुरक्षा संरचनाएं, उनकी सेनाएं भ्रष्ट या दमनकारी हो जाती हैं, या उनकी आंतरिक सुरक्षा संरचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, और नौकरशाही अयोग्य, धीमी, भ्रष्ट और असंवेदनशील हो जाती है. कोई जवाबदेही नहीं होती. लोग नहीं जानते कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं... इस तरह पतन शुरू होता है.'

गवर्नेंस को लेकर क्या बोले डोभाल?

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गवर्नेंस को लेकर अजित डोभाल ने कहा, 'हुआ क्या है कि लोकतंत्र शासन की सबसे प्रभावी और सबसे स्थायी प्रणालियों में से एक साबित होने के बावजूद, गवर्नेंस ने अपनी समस्याएं भी खड़ी कर ली हैं. यह पक्षपातपूर्ण राजनीति को जन्म देता है. इसमें विभाजन होते हैं. विभाजन एक बहुत ही अजीब चीज है. अगर 100 लोग हैं और मेरे 25 अनुयायी हैं, तो मैं सत्ता में आ सकता हूं अगर मैं बाकी लोगों को 20 से छोटे समूहों में बांट सकूं. यह 51 लोगों को बांटने की आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह बाकी समाज को जितने टुकड़ों में बांट सकते हैं. बांटने की आकांक्षा है और यही विखंडन खतरा है. यह अच्छी चीजों के साथ आता है, लेकिन हमें संभावित नकारात्मक पहलुओं से सावधान रहना होगा.' 

'लोकतंत्र में पैसा बड़ी चीज'

डोभाल ने आगे कहा, लोकतंत्र में पैसों की एक बड़ी अहम भूमिका होती है. चाहे वह वैध भूमिका हो या नाजायज, कानूनी रूप से मंजूर हो या अवैध रूप से मंजूर. लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक भूमिका निभाता है. आपके आदर्शवाद, नजरिए, विचार और देशभक्ति को पैसे का प्रबल समर्थन मिला होना चाहिए और अक्सर निजी स्वार्थ राष्ट्रीय हितों को ग्रहण लगा देते हैं. और निहित स्वार्थ से मेरा मतलब भ्रष्ट होने या निष्ठा की कमी जैसे नकारात्मक व्यक्तिगत मतलब में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्थानीय, छोटे हित से है जिसमें बड़े स्तर पर राष्ट्रीय हित शायद कम जरूरी हो जाता है तो हमें इसका मुकाबला करने के लिए क्या करना होगा... हमें अपने कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं की पूरी व्यवस्था पर गौर करना होगा और उन्हें और ज्यादा जन-हितैषी बनाना होगा. हमारी नीतियों और योजनाओं को लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक होना चाहिए. लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जाना चाहिए.'

'हर भारतीय को सुरक्षित महसूस कराना जरूरी'

डोभाल ने इस दौरान कहा कि हर भारतीय को बाहरी और अंदरूनी खतरे से सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है. उन्होंने कार्यक्रम में कहा, 'यह कहना काफी नहीं है कि हमने पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए हैं. उतना ही जरूरी यह है कि हम हर भारतीय को आंतरिक और बाहरी, दोनों ही ताकतों से सुरक्षित महसूस करा सकें. हम सरकारी कानूनों और नीतियों के मुताबिक उनसे प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, साथ ही हम ऐसा सिस्टम भी बना सकते हैं जो उन्हें यह विश्वास दिलाए कि हमारे पास किसी भी खतरे का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेस्ट तरीके से जवाब देने की इच्छाशक्ति और ताकत है. वंचितों, कमजोरों और हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल करने और उन्हें सशक्त बनाने की भी खास जरूरत है. महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है. आधुनिक दुनिया में सुशासन के लिए महिलाओं को सुरक्षा, समानता और सशक्तीकरण की भावना देना जरूरी है.'

