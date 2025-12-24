‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार

Imran Masood Statement: नितिन गडकरी ने देश में 'हिंदू-मुस्लिम विवाद' के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. इस पर इमरान मसूद ने कहा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार आप चला रहे थे और जिम्मेदार कांग्रेस को बता रहे हैं? अगर हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा ही नहीं हुआ होता, तो यह विचारधारा ही नहीं पनपती.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना. 1947 तक 'वंदे मातरम' को लेकर लाठी पड़ती थी. तब 'वंदे मातरम' की याद नहीं आई? उस समय तिरंगा भी नहीं फहराया. आज देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं.

इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस के लोग शहादत झेलने वाले लोग हैं. सत्तापक्ष के किसी ने एक उंगली कटाई हो तो नाम बताएं. कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि अगर सरकार पटेल की जिंदगी ने उनका साथ दिया होता तो वह इस विचारधारा को खत्म करके जाते.

कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर भी भाजपा को घेरा है. उन्होंने कहा कि सरकार को बांग्लादेश के मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम हर जगह होने वाली नफरत के खिलाफ बोलते हैं. आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है. सबसे ज्यादा हम आवाज उठा रहे हैं. भाजपा नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है.

इस दौरान इमरान मसूद ने बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाए कि मस्जिद बनवाने वाला भाजपा का ही नेता रहा है. ये उससे मस्जिद बनवा रहे हैं और फिर उसे तुड़वाकर नफरत फैलाएंगे.

इनपुट-आईएएनस

