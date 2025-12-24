Advertisement
trendingNow13051794
Hindi Newsदेश‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार

‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार

Imran Masood Statement: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र की थ्योरी सावरकर ने दी थी और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई गई थी, लेकिन आज ये लोग देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार

Imran Masood Statement: नितिन गडकरी ने देश में 'हिंदू-मुस्लिम विवाद' के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. इस पर इमरान मसूद ने कहा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार आप चला रहे थे और जिम्मेदार कांग्रेस को बता रहे हैं? अगर हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा ही नहीं हुआ होता, तो यह विचारधारा ही नहीं पनपती.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना. 1947 तक 'वंदे मातरम' को लेकर लाठी पड़ती थी. तब 'वंदे मातरम' की याद नहीं आई? उस समय तिरंगा भी नहीं फहराया. आज देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं.

इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस के लोग शहादत झेलने वाले लोग हैं. सत्तापक्ष के किसी ने एक उंगली कटाई हो तो नाम बताएं. कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि अगर सरकार पटेल की जिंदगी ने उनका साथ दिया होता तो वह इस विचारधारा को खत्म करके जाते. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर भी भाजपा को घेरा है. उन्होंने कहा कि सरकार को बांग्लादेश के मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम हर जगह होने वाली नफरत के खिलाफ बोलते हैं. आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है. सबसे ज्यादा हम आवाज उठा रहे हैं. भाजपा नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है.

इस दौरान इमरान मसूद ने बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाए कि मस्जिद बनवाने वाला भाजपा का ही नेता रहा है. ये उससे मस्जिद बनवा रहे हैं और फिर उसे तुड़वाकर नफरत फैलाएंगे.

इनपुट-आईएएनस

यह भी पढ़ें: सवा लाख की मछलियां मर गई थीं... तब राज ठाकरे ने बगावत क्यों की थी? बाल ठाकरे को कहा गया धृतराष्ट्र

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज डिजिटल में ट्रेनी हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के ...और पढ़ें

TAGS

Imran Masood statement

Trending news

ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
BMC Chunav 2026
26+11+11 के फॉर्मूले को बीजेपी कैसे करेगी ध्वस्त? BMC चुनाव में ठाकरे ने बनाया प्लान
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
fishermen
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, PM से मदद मांगने की प्लानिंग
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
Bhagwant Mann
पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे 68.98 करोड़ रुपये
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
Aravalli hills Controversy
तकनीकी परिभाषा में घिर गई अरावली, 100 मीटर के बहाने 'गणित' मत कीजिए
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Humayun Kabir
बंगाल में 'बाबरी' की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर पर हिंदू उम्मीदवार का बड़ा आरोप
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
सवा लाख की मछलियां मर गईं... पीठ में दर्द उठा, राज ठाकरे ने बगावत क्यों की थी?
maharastra politics
सवा लाख की मछलियां मर गईं... पीठ में दर्द उठा, राज ठाकरे ने बगावत क्यों की थी?