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DNA: सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुआ ऑपरेशन; कौन है जिम्मेदार

Bihar news: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले  डॉक्टर की जगह एक गार्ड ग्लव्स पहनकर सर्जरी करता हुआ दिखाई दिया तो बवाल मच गया. जब गार्ड साहब मरीजों की सर्जरी करेंगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? क्या ये घटना सिर्फ एक अस्पताल का सच है या देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत है.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:02 AM IST
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DNA: सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुआ ऑपरेशन; कौन है जिम्मेदार

Bihar Guard Surgery: कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन क्या हो अगर डाक साब ही मरीज को भगवान भरोसे छोड़ जाएं. बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में सड़क हादसे में घायल हुए पिकअप चालक वसीम अख्तर और सुरेंद्र पासी को अस्पताल लाया गया. सड़क हादसे में दोनों घायल हो गए थे. डॉक्टर साहब कहीं बिजी थे. इसीलिए गार्ड साब को मरीज के पास भेज दिया गया. दावा है कि ग्लव्स पहनकर गार्ड सावन कुमार ने ही मरीज का ट्रीटमेंट कर दिया. 

इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज के रिपोर्टर अस्पताल पहुंचे. तो सबसे पहले दिखा कि इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की पर्ची काटने वाला व्यक्ति ही नदारद दिखा. 

सिक्योरिटी गार्ड के सर्जन बनने के दावे का सच जानने के लिए यहां बात की किससे जाए. ये तलाशते हुए इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो वहां मिले चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसपी अग्रवाल, गार्ड को डॉक्टर बना देने पर उन्होंने अजब सफाई दे डाली. 

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डॉक्टर साहब ने कहा,  स्टाफ कम है लेकिन काम पूरा हो रहा है. गार्ड गए होंगे OT में एक दो मिनट के लिए.

अनुमण्डलीय अस्पताल बगहा, के डीएस अशोक कुमार तिवारी के दर से भी गोल मोल जवाब मिला. लिहाजा हमने सर्जन बने सिक्योरिटी गार्ड सावन कुमार की तलाश की. तो पता चला कि अभी साहब ऑफ ड्यूटी हैं. जी न्यूज के रिपोर्टर गार्ड साहब के निजी आवास पहुंचे. वहां सावन कुमार ने बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से अस्पताल के नॉन मेडिकल स्टाफ को पार्ट टाइम डॉक्टरी की ट्रेनिंग दी गई है.

स्टाफ की कमी है तो गार्ड को ही ट्रेनिंग दो और डॉक्टर बना दो. ये अजब फॉर्मूला नियमों की किसी किताब में नहीं लिखा है. अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर को इन्होंने नाटक वाला थियेटर बना दिया है. जहां गंभीर रूप से घायल मरीजों को सुरक्षा गार्ड के हवाले कर के छोड़ दिया है. देखने में भले ही ये मामला लापरवाही का लगे. लेकिन ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अपराध है.

सुरक्षाकर्मी बने 'सर्जन', दवा असिस्टेन्ट दे रहे इंजेक्शन 

ये स्थिति किसी एक अस्पताल की नहीं है. बल्कि शहर शहर ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें खुद इलाज की जरूरत है. 

बीमार अस्पतालों के DNA टेस्ट में बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग के डिफेंस कॉलोनी के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था भी जर्जर है. यहां गार्ड सर्जरी तो नहीं कर रहा है लेकिन इंजेक्शन देने का कार्यभार दवा असिस्टेंट' को दे दिया गया है. 

इस अस्पताल की स्थिति इतनी जर्जर है कि बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ नहीं पता. हो सकता है किसी दिन कोई मरीज पेट दर्द की शिकायत के साथ आए और उसका सिर फूट जाए. अगर ऐसा हो गया तो भारी मुसीबत हो जाएगी.  क्योंकि यहां चोट की ड्रेसिंग एक दशक से नहीं हुई है. अस्पताल में दस साल से ड्रेसर का पद खाली है.

बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल का भी हाल यही है. यहां इमरजेंसी से डॉक्टर गायब हैं. दवा काउंटर पर जरूरी दवाएं नहीं हैं. OPD में लंबी लाइन लगी है और अगर किसी मरीज को इंतजार करते हुए प्यास लग जाए तो पीना का पानी तक नहीं है. 

बिहार के सिर्फ अस्पताल ही बीमार नहीं है, यहां का पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो ये आंकड़े बयां कर रहे हैं.

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं. राज्य में 22 हजार डॉक्टरों की जरूरत है. लेकिन सिर्फ 10 हजार डॉक्टर ही कार्यरत हैं यानी 56% पद खाली हैं. 

CAG की रिपोर्ट और भी भयावह तस्वीर पेश करती है

WHO का मानक है हर 1000 व्यक्तिय पर 1 डॉक्टर होना चाहिए. 
लेकिन बिहार की हकीकत ये है कि यहां 2,100 लोगों पर 1 डॉक्टर है. 
अगर सिर्फ सरकारी अस्पताल का हिसाब लें तो 30,000 लोगों पर 1 डॉक्टर है. 
विशेषज्ञ डॉक्टर की बात की जाए तो जरूरत 1 लाख 25 हजार डॉक्टरों की है, और हैं सिर्फ 1500

बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम वाकई बीमार है. या यूं कहे कि वेंटिलेटर पर है. जिसे जल्द से जल्द उपचार की जरूरत है. वैसे बिहार के अलावा पूरे देश की स्थिति पर भी प्रकाश डालना जरूरी है. संसद में केंद्र सरकार ने बताया है कि भारत में हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर है. जो WHO के मानकों से बेहतर है. लेकिन आंकड़े कई बार बेइमानी कर जाते हैं. क्योंकि ये अनुपात पूरे देश में एक समान नहीं है. 

शहरों में तो प्रति 10 हजार व्यक्ति 13 डॉक्टर हैं. लेकिन ग्रामीण भारत में प्रति 10 हजार व्यक्ति 3 डॉक्टर हैं. 
सरकारी अस्पतालों में बेड्स की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्ति सिर्फ 0.79 हॉस्पिटल बेड हैं. 
जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का लक्ष्य 2 बेड प्रति 1000 व्यक्ति का था. 
पूरे विश्व की बात करें तो फिलहाल प्रति 1000 व्यक्ति 2.7 बेड्स हैं. 
हालत ये है कि भारत में अभी 24 लाख हॉस्पिटल बेड की कमी है. 

एक तो डॉक्टरों की कमी है और जो हैं वो भी कई बार ऐसी लापरवाही कर देते हैं कि सर्जरी के बाद सर्जरी के टूल्स मरीज के शरीर के अंदर ही छोड़ देते हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए केरल सरकार ने नया नियम लागू किया है जो आपको जानना चाहिए.
 
केरल ने WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को सभी सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य कर दिया है. इस प्रोटोकॉल के तहत अब ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हर औजार का लिस्ट तैयार करना जरूरी है. उसे ऑपरेशन थियेटर के अंदर व्हाइट बोर्ड पर लिखना जरूरी है और ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद लिस्ट को चेक करना अनिवार्य है. 
 
इस नियम को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी 
 
 AIIMS दिल्ली में गॉलब्लैडर की सर्जरी के दौरान मरीज के पेट में कपड़े का टुकड़ा छूट गया था. केरल में साल 2021 में  सर्जरी के बाद डॉक्टर ने पेट के अंदर की  सर्जरी वाली कैंची छोड़ दी. 5 साल बाद 2026 में निकाली गई. आगरा में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल ब्लेड मरीज के पेट में छूट गया.

ये इक्का दुक्का मामले वहीं हैं. ऐसे मामलों की लंबी चौड़ी लिस्ट है. लेकिन इससे निपटने के लिए केरल सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उसे भारत के हर अस्पताल पर लागू करना चाहिए. सुरक्षा कर्मी का सर्जरी वाला कारनामा और सर्जरी के दौरान औजार का शरीर में ही छूट जाना. ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है. ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो आपके अधिकार क्या हैं. इस जानकारी को आप नोट भी कर सकते हैं. 
 
इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 (Indian Medical Council Act 1956) के मुताबिक अनुचित चिकित्सा करने पर डॉक्टर या अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान है.
 
- BNS  की धारा 106 के तहत  लापरवाही की वजह से मृत्यु होने पर 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है.  
- BNS की धारा 125 के मुताबिक लापरवाही से चोट पहुंचाने पर 3 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है.
- कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत कंजूमर फोरम में शिकायत कर के मुआवजे की मांग कर सकते हैं. 
- नेशनल मेडिकल कमिशन से इसकी शिकायत की जा सकती है. 
- मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत की जा सकती है. 
- जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO को लिखित शिकायत देनी चाहिए. 

ये नियम कानून सालों से है, बावजूद इसके सिस्टम इस कदर सोया हुआ है कि कहीं दवा देने वाला इंजेक्शन लगा रहा है. तो कहीं सुरक्षा गार्ड सर्जरी कर रहा है. ऐसे में जरूरत है इन घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर ऐसी कार्रवाई करने की जो देश के लिए नजीर बने. 

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