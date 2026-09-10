उज्जैन में 'अंगद के पैर' की तरह अचल हुए खड़े हनुमान जी, 8 फीट ऊंची प्रतिमा को हिलाने में नाकाम हुआ प्रशासन

मजदूरों ने प्रतिमा के निचले हिस्से को बांधकर खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. लिहाजा, उस दिन काम रोक दिया गया. 5 सितंबर को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दोबारा जमीन के नीचे से प्रतिमा को धीरे-धीरे हिलाने की कोशिश शुरू की गई. आसपास ड्रिल किया जा रहा था. इसी दौरान प्रतिमा की परतों में हल्की दरारें आने लगीं, तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. क्योंकि आसपास के हनुमान भक्तों ने मंदिर शिफ्ट करने की एक ही शर्त रखी थी कि बिना खंडित हुए विग्रह को दूसरी जगह स्थापित किया जाए. ऐसे में उस दिन भी प्रशासन की कोशिश असफल हो गई.