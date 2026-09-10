उज्जैन में 'अंगद के पैर' की तरह अचल हुए खड़े हनुमान जी, 8 फीट ऊंची प्रतिमा को हिलाने में नाकाम हुआ प्रशासन

Why Ujjain Hanuman Statue Being Relocated? मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई है. वहां खड़े हनुमान जी की एक मूर्ति है, जिसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी है. पिछले एक हफ्ते में कई बार ऐसी कोशिश भी हो चुकी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है.
अंगद के पैर की तरह बजरंगबली का विग्रह स्थिर है. टस से मस नहीं हो पा रहा है. कोई इसे बजरंगबली की असीम शक्ति का चमत्कार बता रहा है, तो कोई इसे वैज्ञानिक नजरिए से देख रहा है. अपना-अपना तर्क है और अपनी-अपनी आस्था है. लेकिन सवाल है कि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशासन खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को शिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहा है?
श्रीरामचरितमानस के लंकाकांड में एक प्रसंग आता है. जब अंगद जी ने रावण के भरे दरबार में उसे चुनौती देते हुए अपना पैर जमीन पर रोप दिया और कहा कि इसे हिलाकर दिखाओ. दरबार में मौजूद बड़े-बड़े राक्षस आए, लेकिन अंगद जी का पैर टस से मस नहीं हुआ. क्योंकि उसे स्वयं विधाता ने अचल कर दिया था.
श्रद्धालुओं का मानना है कि बजरंगबली की प्रतिमा का न हिलना उनके इसी 'अचल रूप' को दर्शाता है. उज्जैन के सती गेट के पास एक मंदिर है, जहां से खड़े हनुमानजी की प्रतिमा को उठाकर सुरक्षित रूप से टंकी चौक स्थित एक मंदिर में शिफ्ट किया जाना है.
प्रशासन ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में मंदिर हटाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया था. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम 4 सितंबर 2026 की सुबह पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची. बुलडोजर, जेसीबी और पोकलेन मशीनों से कुछ ही घंटों में मंदिर का बाहरी ढांचा, शिखर, गुंबद और गर्भगृह की दीवारों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. मलबा हटाए जाने के बाद केवल 8 फीट ऊंची मुख्य खड़े हनुमानजी की प्रतिमा अपने स्थान पर अकेली खड़ी रह गई.
मजदूरों ने प्रतिमा के निचले हिस्से को बांधकर खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. लिहाजा, उस दिन काम रोक दिया गया. 5 सितंबर को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दोबारा जमीन के नीचे से प्रतिमा को धीरे-धीरे हिलाने की कोशिश शुरू की गई. आसपास ड्रिल किया जा रहा था. इसी दौरान प्रतिमा की परतों में हल्की दरारें आने लगीं, तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. क्योंकि आसपास के हनुमान भक्तों ने मंदिर शिफ्ट करने की एक ही शर्त रखी थी कि बिना खंडित हुए विग्रह को दूसरी जगह स्थापित किया जाए. ऐसे में उस दिन भी प्रशासन की कोशिश असफल हो गई.
दो कोशिशों के बाद इतना पता चल गया कि खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है. हनुमान जी का यह विग्रह दूसरी विग्रहों की तरह नहीं है. लिहाजा, इसकी जांच-पड़ताल शुरू हुई. प्रतिमा की बनावट समझने के लिए उसके बेस के चारों तरफ गड्ढा खोदा गया. पुरातत्व विभाग की टीम ने जांच-पड़ताल की. उसके बाद कल IIT इंदौर की टीम भी मौके पर पहुंची.
#DNAमित्रों | 170 साल पुरानी मूर्ति, टस से मस नहीं हो पा रहा,हनुमान जी के आगे बुलडोजर भी पानी मांग रहा..
महाकाल की नगरी.. 'परीक्षा' ले रहे बजरंगबली#DNA #DNAWithRahulSinha #Bajrangbali #Ujjain #MadhyaPradesh@rahulsinhatv pic.twitter.com/3MzjxOOYXz
— Zee News (@ZeeNews) September 9, 2026
वे अब आधुनिक 3D लेजर स्कैनिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक से जमीन के नीचे की संरचना की जांच कर रहे हैं. प्रतिमा शिफ्ट करने में प्रशासन की विफलता की चर्चा चारों तरफ होने लगी. आसपास के हनुमान भक्त जुटने लगे. प्रशासन ने मंदिर तो तोड़ दिया था, लिहाजा हनुमान जी के लिए टेंट की व्यवस्था की गई.
फिलहाल हनुमान जी उसी जगह पर टेंट में विराजमान हैं. उनके भक्त वहां आ रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रतिमा पौने दो सौ साल पुरानी है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये हजार साल पुरानी प्रतिमा है. हनुमान भक्त जो कह रहे हैं, यही विधाता पर आस्था और विश्वास है. इन्हें विश्वास है कि हनुमान जी का ये सिद्ध विग्रह यहीं पर रहेगा. अब जरा समझिए कि मंदिर तोड़ने और हनुमान जी के सिद्ध विग्रह को शिफ्ट करने की नौबत क्यों आई?
असल में 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ होना है. इसके लिए कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है. यह प्राचीन मंदिर ठीक सड़क के बीच आ रहा था. इसीलिए इसे हटाने का फैसला लिया गया. लेकिन, जैसा कि हमने आपको बताया था, आसपास के हनुमान भक्तों ने ये शर्त रखी कि भले ही मंदिर हटा दें, लेकिन विग्रह को अखंड रूप में शिफ्ट करना होगा.
इसी प्रक्रिया में ये दिक्कतें आ रही हैं और जैसे-जैसे विग्रह की शिफ्टिंग में देर हो रही है, वैसे-वैसे इसका प्रचार-प्रसार भी हो रहा है. दूर-दूर से लोग आने लगे हैं. स्थिति ये है कि जिस प्रशासन के कहने पर मंदिर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई, वही अब कह रहा है कि उनकी ओर से विग्रह हटाने की कोई कोशिश नहीं हुई है. जबकि लोगों का कहना है कि प्रशासन ने एक-दो बार नहीं, कई बार कोशिश की है.
अब सवाल है कि अगर प्रशासन नहीं पहुंचा, तो मूर्ति के चारों तरफ गड्ढे कैसे हुए? किसने प्रतिमा हटाने का प्रयास किया? श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसी कोशिश कई बार हो चुकी है. अब सवाल है कि इतनी कोशिश के बाद भी आखिर इस प्रतिमा में ऐसा क्या है कि ये उठ नहीं रही है?
विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन के बहुत गहरे अंदर तक एक विशाल आधारशिला हो सकता है, जिसके साथ मुख्य प्रतिमा के निचले हिस्से को खांचा बनाकर मजबूती से जोड़ा गया है. दूसरा तर्क ये है कि ये प्रतिमा बेसाल्ट चट्टान से बनी है, जिसका घनत्व अत्यधिक होता है. वास्तविकता में इसका वजन और गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसे उठाने के काम को कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देते हैं.
विज्ञानवीर जो भी तर्क दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इस विग्रह में असीम आस्था है, वो किष्किंधाकांड के आखिरी हिस्से में जामवंत-हनुमान जी के बीच हुए संवाद की एक चौपाई दोहरा रहे हैं.
चौपाई ये है कि "कहइ रीछपति सुनु हनुमाना. का चुप साधि रहेहु बलवाना॥
पवन तनय बल पवन समाना. बुधि बिबेक बिग्यान निधाना॥"
मतलब, जामवंत जी हनुमान जी को उनकी असीम शक्ति और गुणों की याद दिलाते हुए कहते हैं, हे महाबली हनुमान! आप वायुपुत्र हैं. आपका बल पवन के समान है और आप बुद्धि, विवेक तथा विज्ञान के निधान हैं. फिर आप क्यों चुप साधे बैठे हैं? और फिर जो हुआ, हनुमान जी ने क्या किया, ये सबको पता है. उज्जैन के हनुमान भक्तों को भी यही लगता है कि प्रशासन की मनमानी पर महाबली अपनी शक्ति दिखा रहे हैं.