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उज्जैन में 'अंगद के पैर' की तरह अचल हुए खड़े हनुमान जी, 8 फीट ऊंची प्रतिमा को हिलाने में नाकाम हुआ प्रशासन

Ujjain Hanuman Statue Controversy News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में हनुमान जी 'अंगद के पैर' की तरह अचल खड़े हो गए हैं. उनकी 8 फीट ऊंची प्रतिमा को हिलाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 10, 2026, 04:31 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:31 AM IST
उज्जैन में 'अंगद के पैर' की तरह अचल हुए खड़े हनुमान जी, 8 फीट ऊंची प्रतिमा को हिलाने में नाकाम हुआ प्रशासन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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