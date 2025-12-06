DNA: पश्चिम बंगाल में कर दिया नई बाबरी का शिलान्यास, क्या हुमायूं कबीर बन गए देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता?

DNA: एक विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में जो विवादित ढांचा खड़ा किया था. उसके गिराये जाने के बाद 1992 में देश की राजनीति बदल गई थी. क्या 2025 में जिस बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाली गई है, ये पश्चिम बंगाल और देश की सियासत के लिए टर्निंग प्वॉइंट साबित होगा? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबरी वायरस का संक्रमण जब समूचे देश में पसर गया है. एक बड़ी आबादी बाबरी वायरस से संक्रमित हो चुकी है. जब एक अतिवादी ने कट्टरपथियों की 'बाबरी फौज़' खड़ी कर दी है. तब दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं. पहली बात ये कि करीब चार महीने बाद ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है. और दूसरी अहम बात ये कि पश्चिम बंगाल में जो बाबरी के नाम पर विवाद का बीज बोया गया है उसके केंद्र में भले ही हुमायूं कबीर दिख रहे हैं, लेकिन नेपथ्य में एक कोई और भी है.जिन्होंने बाबरी फौज़ के नए सरदार के तौर पर हुमायूं कबीर को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है.



देशभर में बाबरी वायरस फैलाने वाले हुमायूं कबीर कैसे मुसमलानों का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, इसका हम विश्लेषण तो हम कर ही रहे हैं लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां ईंट जमा हुई. जहां मस्जिद की बुनियाद रखी गई. जहां हजारों की ताताद में 'बाबरी फौज' जुटी थी. बाबरी वायरस से संक्रमित कट्टरपंथियों की बहुत अधिक भीड़ थी. वहां पर ममता बनर्जी की पुलिस खड़ी थी. सब देख रही थी. 'बाबरी फौज' की सुरक्षा कर रही थी. हुमायूं कबीर ने एक दिन पहले ही कहा था कि पुलिस उनके साथ है. इसलिए बीजेपी कह रही है कि मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, वो ममता बनर्जी की मर्जी से ही हो रहा है. ममता बनर्जी ने ही हुमायूं कबीर को खड़ा किया है. लेकिन हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर चुकी तृणमूल कंग्रेस इसे खारिज कर रही है. टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर के स्पॉन्सर बीजेपी ही है. हम आपको सुनाते हैं कि बाबरी फौज के 'कट्टर सरदार' पर किस तरह सियासी प्रहार-पलटवार चल रही है.

हुमायूं कबीर को बड़ा नेता बनाने में ममता का हाथ

स्पॉन्सर जो भी हो, लेकिन ये तो सर्वविदित है कि हूमायूं कबीर को बड़ा नेता बनाने में ममता बनर्जी की अहम भूमिका से नकारा नहीं जा सकता है.

2011 में कांग्रेस से जीते हुमायूं कबीर ने 2013 में पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हुए. टीएमसी ने ही हुमायूं कबीर को मंत्री बनाया. टीएमसी उनके कट्टर और विवादित बयानों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी करती रही. ऐसे में हुमायूं कबीर के बयानों में कट्टरता की मात्रा बढ़ती गई. अब वही हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर एक ऐसा मुस्लिम नेता बन गए हैं, जो कट्टरपंथियों के चहेता हैं. जिनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है. सोचिए, अगर हुमायूं कबीर कट्टरवाद की प्रयोगशाला से निकालकर बाबरी वायरस को नहीं फैलाते तो उन्हें कितने आमलोग पहचाने? इससे पहले बंगाल से बाहर कितने लोग उन्हें जानते थे? लेकिन आज वो बाबरी वायरस से संक्रमित लोगों के आइकॉन बन गए हैं.

बाबरी वायरस ने हुमायूं कबीर को कट्टरपंथियों के बीच स्थापित किया

एक बाबरी वायरस ने कैसे हुमायूं कबीर को कट्टरपंथियों के बीच स्थापित कर दिया है. अब तक ओवैसी खुद को मुसलमानों की रहनुमाई का दावा कर रहे थे. जब-जब और जहां जहां चुनाव होता था, वहां ओवैसी खुद को मुसलमानों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे. लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से निकलकर हुमायूं कबीर ने राष्ट्रीय पहचान बना ली. अब तक ओवैसी बाबरी ढांचे का जिक्र कर गोलबंदी करते रहे. लेकिन हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखकर कट्टरवाद की नई लकीर खींच दी है. बाबरी वायरस फैलाकर दबी हुई चिंगारी को भड़का दिया है.

बाबरी की नींव रखकर हुमायूं ने सबको पीछे छोड़ा

हुमायूं कबीर ने विवादित बाबरी की नींव रखकर नेता, मौलवी, मौलाना सबकी जमीन खिसका दी है. यही कारण है कि आम मुसलमानों को हुमायूं कबीर कबूल है, लेकिन जो कथित रहनुमा हैं वो कट्टरवाद के नए सरदार पर क्रोधित हैं. हम आपको सुनाते हैं कि वे हुमायूं कबीर को लेकर क्या कह रहे हैं. इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि हुमायूं कबीर ने विशुद्ध रूप से नफरत का संक्रमण फैलाया है. इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे. लेकिन ये भी सच है कि जिस नफरत को हुमायूं कबीर ने मूर्त आकार दिया है, वो तमाम मौलवी, मौलाना और कट्टरपंथी नेताओं के दिमाग में बरसों से है. ऐसा नहीं है तो वे आज भी राम मंदिर पर अदालत के आदेश को सहर्ष स्वीकार करने से क्यों बचते हैं.

बंगाल की 72 सीटें ऐसी जिसमें 35 फीसदी मुस्लिम वोटर

हुमायूं कबीर को पता है कि उन्होंने बाबरी वायरस फैलाकर अपने पीछे कितने लोगों को खड़ा कर लिया है, यही कारण है कि वो अब अपनी पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल में सत्ता समीकरण बनाने में जुटे हैं. हम आपको सुनाते हैं कि बाबरी के क्लोन की नींव रखकर वो कैसे 60 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं. इस आत्मविश्वास का आधार बंगाल की करीब 28 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. 72 सीटें ऐसी है जहां पर 35 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं. जबकि सौ सीटों पर 20 प्रतिशत से अधिक मुसलमान हैं. इन्हीं गोलबंद करने के लिए हुमायूं कबीर ने बाबरी वायरस फैलाया है. अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर तृणमूल कांग्रेस पर पड़ेगा. क्योंकि मुस्लिमों का एकमुश्त वोट टीएमसी को ही जाता है.

हुमायूं कबीर इस बार मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं

2021 के चुनाव में मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जरूर मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा किया था. पर, वो असफल रहे. लेकिन हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने से पहले ऐसा संक्रमण फैला दिया है जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है. ये बीजेपी को भी पता है. यही कारण है कि जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के क्लोन की नींव रखी जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी बाबरी ढांचा विध्वंस को याद कर शौर्यगाथा गा रही थी. बीजेपी ने इस बार 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया है. तो योगी आदित्यनाथ ने इसे कलंक मिटने की तिथि बताई है. सुनिए, योगी ने क्या कहा है? ं योगी आदित्यनाथ का बाबरी ढांचा को कलंक कहना और बीजेपी का आधिकारिक रूप से सोशल मीडिया पर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में प्रचारित करना, इसके सियासी संकेत स्पष्ट हैं और उसका असर यूपी से बंगाल तक दिख सकता है.

